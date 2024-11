Sheynnis Palacios podría tener su propio programa televisivo en Costa Rica

"Vienen esos proyectos también como presentadora de televisión en mi propio programa", anunció Sheynnis Palacios, ex Miss Universo, quien se encuentra en una nueva etapa profesional evaluando ofertas televisivas y laborales, según afirmó el periodista Lucho Borrego de Univision

Equipo de Periodistas

Noviembre 25, 2024 09:04 AM

Según el periodista Lucho Borrego de Univisión, la nicaragüense Sheynnis Palacios estaría evaluando varias ofertas para conducir un programa de televisión, aunque aún no ha firmado contrato con la cadena Telemundo.

"Por diferentes fuentes, se supo que Sheynnis Palacios ya no tendría su contrato con Telemundo. Al parecer, no se concretó", comentó Borrego, quien aseguró haber recibido información filtrada de que la decisión final sería tomada este sábado. "Supuestamente, se anunciaría que sí tendría su programa, pero vamos a ver si eso ocurre o no", agregó.

Sheynnis anuncia su propio show

El periodista también indicó que, hasta donde tiene conocimiento, Palacios no firmó contrato alguno con la cadena. "Ella recientemente afirmó que tendrá su propio show de televisión. Sé que hay una propuesta de trabajo de una cadena en Costa Rica, tal vez se refiere a esa oferta", señaló.

"Estoy muy emocionada porque empieza esta nueva etapa de Sheynnis Palacios. Una vez que ya entrego la responsabilidad y sin duda alguna vienen esos proyectos como embajadora de marcas, vienen esos proyectos también como presentadora de televisión en mi propio programa. Uno de ellos es continuar con el modelaje como lo estoy haciendo en el Miami Fashion Week", anunció Palacios a través de la cuenta de TikTok latinauniversal.

Además, previamente, Borrego mencionó que Palacios habría designado a su novio, Carlos Gómez, como su representante, quien estaría encabezando las negociaciones con Telemundo.

"Algo que realmente me sorprendió fue descubrir que, aunque se había dicho que Sheynnis ya tenía un contrato con Telemundo, al igual que ocurrió con Andrea Meza tras su paso por el certamen, no se mencionó nada durante la transmisión final del Miss Universo. No se anunció que Sheynnis iba a trabajar para esa cadena", expresó Borrego.

Hasta la publicación de esta nota, ni Sheynnis Palacios ni Carlos Gómez han confirmado o desmentido estas declaraciones, dejando a sus seguidores con más preguntas sobre el futuro profesional de la ex reina de belleza.

Por ahora, Sheynnis Palacios se encuentra en Tailandia, tras haber entregado el pasado 16 de noviembre su corona de Miss Universo a Victoria Kjaer en México. La nicaragüense ha expresado que esta nueva etapa marca el comienzo de un capítulo diferente en su vida. Asimismo, ha reiterado su interés en ampliar sus experiencias tanto en el modelaje como en los medios de comunicación.

En esta ocasión, Palacios llegó a Tailandia para cumplir compromisos laborales con la marca Pandora. A través de sus redes sociales, compartió detalles de su travesía en un viaje de diez horas que documentó en sus historias de Instagram, mostrando a sus seguidores cada paso de esta nueva experiencia profesional.

La nicaragüense fue recibida en Tailandia con el mismo cariño como si aún portara la corona de la mujer más bella del mundo. Cabe señalar que Tailandia fue uno de los primeros países de Asia que visitó durante su gira oficial como Miss Universo 2023, lo que parece haber dejado una huella especial en su relación con el público tailandés.