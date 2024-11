Ringo Starr dice que Barry Keoghan lo interpretará en varias películas sobre 'The Beatles'

Equipo de Periodistas

El legendario baterista Ringo Starr ha afirmado en una entrevista con el programa Entertainment Tonight que Barry Keoghan lo interpretará en las películas de la mítica banda 'The Beatles' que dirigirá el cineasta Sam Mendes.



"Creo que es genial", celebró el baterista británico al respecto, que dijo tener constancia de que el actor irlandés, conocido por el suspense 'Saltburn' (2023), está tomando clases de batería.



Esta producción de Sony Pictures constará de cuatro películas independientes en las que se abordará el punto de vista de cada integrante de la mítica banda británica, conocida por éxitos como 'Help!' o 'Yellow Submarine'.



Tanto Starr como Paul McCartney y los familiares de los fallecidos John Lennon y George Harrison han cedido los derechos musicales y de la historia de su vida para la realización de películas y documentales.



Según Variety, una fuente cercana a la película advierte de que todavía no hay acuerdos con ningún reparto, por lo que por el momento se desconocen más detalles al respecto, como la fecha de su estreno o el resto de actores que darán vida en la ficción a la banda de rock que nació en la década de 1960 en Liverpool (Reino Unido) y se convirtió en un icono cultural mundial.