Sheynnis Palacios se despide de Tailandia y responde con elegancia a críticas de peso

Equipo de Periodistas

Diciembre 03, 2024 09:28 AM

A mediados de noviembre, Sheynnis Palacios, tras entregar la corona de Miss Universo a Victoria Kjaer, enfrentó polémicas relacionadas con críticas sobre su peso.

César Anel, director de Señorita Panamá, señaló en un audio filtrado que la modelo ganó peso y comentó: "No va a estar comiendo nada de lo que está ahí, si acaso probar un pedacito de algo. Tiene, aquí entre tú y yo, como 40 libras de más". Este comentario fue difundido en exclusiva por el creador de contenido MikeferVip Missología.

En el mismo contexto, el periodista Javier Ceriani, del programa Chisme No Like, destacó que las reinas de belleza enfrentan condiciones laborales muy exigentes, lo que afecta su bienestar físico y emocional. "Trabajan tanto que casi no duermen... el estrés les pasa factura y empiezan a engordar", comentó, refiriéndose a las intensas jornadas y compromisos que deben cumplir las embajadoras de estos certámenes.

Horas después de que el audio se viralizara, Sheynnis publicó una fotografía que, según algunos, podría ser una coincidencia o una sutil respuesta a las críticas.

Dos semanas después de entregar la corona, la modelo nicaragüense volvió a deslumbrar en redes sociales, esta vez posando en traje de baño como embajadora de marcas en un santuario de elefantes en Phuket, Tailandia. "Gracias por permitirme llenar de tu energía y sabiduría", escribió en su publicación.

Durante su estancia de seis días en Tailandia, Sheynnis aprovechó para conectar consigo misma y con nuevas amistades. "Este viaje superó todas mis expectativas... fue justo y necesario", expresó en sus redes sociales.

A su regreso a Miami, fue recibida por su novio, Carlos Gómez, y compartió que finalmente pudo descansar después de la intensa etapa que vivió como reina de belleza. "Este espacio lo necesitaba sola para poder meditar y adaptarme a la nueva realidad que me encanta", contó.

Con estas imágenes, Sheynnis Palacios no solo se despidió de Asia, sino que también respondió con elegancia y confianza a los comentarios sobre su físico.

El audio de César Anel, presuntamente grabado en agosto durante la visita de Sheynnis a Panamá, resurgió después de la controvertida descalificación de Italy Mora como Miss Universo Panamá 2024, lo que puso a la organización Señorita Panamá en el centro de la controversia. No obstante, Palacios continúa demostrando su fortaleza y profesionalismo, cerrando esta etapa con gracia y optimismo.