Beyoncé, la mejor estrella pop del siglo XXI, según Billboard

Equipo de Periodistas

Diciembre 04, 2024 09:08 AM

La revista Billboard, un referente entre las publicaciones musicales en el mundo, ha elegido a Beyoncé como la mejor estrella pop del siglo XXI en una lista de 25 artistas en la que figuran los latinos Shakira y Bad Bunny.



La publicación reconoce que Taylor Swift es la estrella pop más grande del siglo, si se tienen en cuenta sus cifras en ventas de álbumes o afluencia a sus giras, pero sitúa a Beyoncé en el top de esta lista por su influencia, su impacto y la evolución de su carrera durante los últimos 25 años.



Con el primer cuarto del siglo XXI llegando a su fin, Billboard ha pasado los últimos meses haciendo una lista de las 25 estrellas pop más grandes de los últimos 25 años, que han sido elegidas por sus propios profesionales.



La revista repasa la trayectoria de Beyoncé Knowles desde que el 18 de marzo de 2000 encabezó el Billboard Hot 100 por primera vez en este siglo y lo hizo como miembro del cuarteto "Destiny’s Child", que ya había alcanzado el número uno en las listas en 1999 con “Bills, Bills, Bills”.



El 2 de marzo de 2024, la cantante lideró la lista Hot 100 por duodécima vez en este siglo. Esta vez lo hizo en solitario, con “Texas Hold ‘Em”, una de inspiración country del álbum Cowboy Carter.



La grandeza de Beyoncé como estrella del pop es inmediatamente obvia en su superficie y digna de una extensa exploración en su inmensidad, asegura la publicación.



Puedes verla en el escenario durante medio minuto y reconocer al instante que es una artista de todos los tiempos; su combinación inherente de belleza deslumbrante, moda impecable, puesta en escena cautivadora, físico sobrenatural y voz terrenal y al mismo tiempo imponente habla por sí sola, subraya.



En el listado elegido por la publicación especializada la mayoría de los artistas elegidos son angloparlantes con la excepción del puertorriqueño Bad Bunny, que aparece en el puesto 23 y la colombiana Shakira, en el 17, los dos únicos latinos de la selección.



Billboard asegura que Shakira no solo surgió como una fuerza musical global, sino que también transformó la manera en que los artistas latinos se integraban al mainstream y prosperaban allí.



A medida que cambiaba el milenio, el concepto de un artista pop latino que dominaba las listas mundiales en dos idiomas era más una aspiración que una realidad, precisa al definir a la cantante de Baranquilla.



Y del puertorriqueño, nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio, la revista destaca que en el transcurso de su ascenso en apenas seis años se infiltró en la corriente principal de la música de una manera que ningún otro artista de habla hispana lo ha hecho jamás.



Esto se debe a que Bad Bunny se estableció como uno de los creadores de éxitos más confiables del planeta y también se convirtió en uno de los rostros y personalidades más reconocibles de la cultura pop en general



Taylor Swift ocupa el segundo lugar, de una variada lista de artistas en la que se mezcla el rap, la música electrónica, el pop o los ritmos urbanos.



En la lista figuran además de los citados y, por orden de relevancia, Rihanna, Drake, Lady Gaga, Britney Spears, Kanye West, Justin Bieber, Ariana Grande, Adele, Usher, Eminem, Nicki Minaj, Justin Timberlake, Miley Cirus, Jay-Z, The Weeknd, BTS, Bruno Mars, Lil Wayne, One Direction, Ed Sheeran y Katy Perry.