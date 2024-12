Sheynnis Palacios se niega a comer alacranes en Tailandia

Equipo de Periodistas

Diciembre 04, 2024 01:05 PM

La primera Miss Universo nicaragüense, Sheynnis Palacios, demostró una vez más su autenticidad durante su reciente viaje por Tailandia. Mientras exploraba los exóticos sabores de la región, la reina de belleza se enfrentó a un desafío culinario que puso a prueba sus límites: probar alacranes fritos.

En su recorrido por un mercado tailandés famoso por su exótica gastronomía, Palacios fue invitada a probar alacranes fritos, un platillo típico de la región. A pesar de la insistencia de sus compañeros y la presión de las redes sociales, Sheynnis se mantuvo firme en su decisión de rechazar este peculiar manjar, demostrando que incluso las reinas de belleza tienen sus propias líneas rojas.

Sheynnis no come alacranes en Tailandia

“No se permite caminar por Bangkok sin probar alacranes”, escribió, por su parte la modelo venezolana Amanda Dudamel.

En una de las escenas, capturada en redes sociales, se muestra a Sheynnis curiosamente y hasta viendo un poco aterrada a Amanda mientras saborea un alacrán frito, pero cuando la venezolana le ofrece probar el peculiar platillo, se ríe nerviosamente y educadamente declina.

Las cámaras también registraron a Sheynnis siendo animada por el influencer panameño Kevin Fashioned, quien organizó un reto para convencer a creadores de contenido de probar los insectos. Aunque Sheynnis aceptó participar parcialmente, acercándose el alacrán a la boca y bailando al ritmo de los presentes que coreaban su nombre, finalmente se negó a comerlo.

“No hay manera”, comentó Palacios, siendo la única de las presentes en negarse a probar alacranes, pese a la presión de todos pidiéndole que lo hiciera.

La decisión de Sheynnis generó debate en las redes sociales. Mientras algunos la criticaron por no ser lo suficientemente aventurera, la mayoría de sus seguidores aplaudieron su autenticidad. "Admiro mucho su valentía por decir que no", comentó un fan. "No todos tenemos que hacer las mismas cosas para ser considerados interesantes", agregó otro.

A pesar de rechazar los alacranes, Sheynnis disfrutó al máximo su viaje a Tailandia, explorando templos, paisajes y sabores locales. La nicaragüense quien ya está de regreso en Miami, adelantó que tiene mucho por contar de su viaje y los estará compartiendo próximamente con sus seguidores.

Comer insectos es una práctica arraigada en la cultura tailandesa, asociada a la valentía y la aventura. Sin embargo, para muchos extranjeros, como Sheynnis, la idea de probar un alacrán frito resulta desagradable, aunque respetuosa de sus tradiciones, demostró que posible apreciar una cultura sin tener que adoptar todas sus costumbres.

