Marina Jacoby, la Miss Nicaragua 2016, asegura que poco a poco supera la depresión

Equipo de Periodistas

Diciembre 09, 2024 03:42 PM

"Saliendo adelante poco a poco", escribió Marina Jacoby, Miss Nicaragua 2016, quien meses atrás reveló haber sido diagnosticada con depresión y trastorno bipolar tipo 2. La joven también compartió que, en un momento crítico, estuvo hospitalizada tras un intento de suicidio.

A través de un emotivo video publicado en su cuenta de TikTok, Marina, originaria de Matagalpa, mostró una serie de fotografías y clips que retratan diferentes etapas de su vida. En ellos se incluye su lucha contra la enfermedad mental que puso en riesgo su vida, su participación en las protestas antigubernamentales en Nicaragua, y momentos de gran vulnerabilidad, como cuando la depresión le impedía salir de la cama.

LEER MÁS: Miss Nicaragua 2016 revela sufrir fuerte depresión y bipolaridad en EEUU

El video también incluye imágenes de su hospitalización y otros momentos más positivos, como cuando se maquilla, disfruta de la playa o se reconecta con actividades que la llenan de alegría. El emotivo recorrido visual culmina con uno de los momentos más icónicos de su vida: su participación en Miss Universo, donde representó con orgullo a Nicaragua.

Seguidores de la modelo y exreina de belleza abrazaron este momento positivo y dejaron mensajes llenos de apoyo. “Tu video me sacó lágrimas porque nos has enseñado lo duro que puede ser la vida. Te deseo mucha salud y sigue sonriendo”, escribió un usuario. Otros añadieron: “Las veces que he orado por ella y por cada joven que pasa por este proceso... Hermoso verte renacer. Dios te dé fortaleza y rompa las cadenas que te hacen sentir mal. Deseo que sigas viviendo con alegría”.

Marina Jacoby y su revelación sobre su sexualidad

Recientemente, Marina Jacoby anunció públicamente su pertenencia a la comunidad LGBTIQ+. La joven nicaragüense, actualmente radicada en Los Ángeles, Estados Unidos, afirmó ser bisexual y presentó a su novia, la modelo e influencer Shani Resnick.

Jacoby compartió que salir con mujeres es algo nuevo para ella y explicó que su relación con Shani, con quien lleva seis meses, ha sido un proceso de autodescubrimiento. A pesar de ser consciente de que este tema puede ser considerado complicado en la cultura nicaragüense, optó por ser fiel a sus propios sentimientos y vivir de acuerdo con su verdad.

Su declaración dividió opiniones en redes sociales: mientras algunos criticaron su orientación sexual con comentarios negativos, otros aplaudieron su valentía y enfatizaron que lo más importante es su bienestar emocional. "La sexualidad es un tema personal y, como tal, solo debería interesarle a ella", destacaron varios usuarios que apoyaron su decisión de vivir auténticamente.