Julio Iglesias a Raphael: "Has estado en muchas guerras y todas las has ganado"

El cantante español Raphael está ingresado desde la tarde de ayer en el Hospital Clínico de Madrid, donde está siendo sometido a pruebas médicas por un aparente y transitorio episodio cerebrovascular que sufrió en el Teatro Príncipe de la capital española mientras estaba grabando el especial de Navidad del programa de televisión 'La Revuelta', de TVE.



"Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que has pasado en la vida, un campeón de tu categoría, un campeón tan grande, puede con todo", escribió Julio Iglesias en su perfil de Instagram, en el que tiene más de medio millón de seguidores.



Firmado por él mismo, el mensaje afirma también: "Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman".



"Te admiro y te quiero mucho, mi compañero de vida", concluye el mensaje de Julio Iglesias a Raphael, que ha pasado la noche en planta y se encuentra acompañado de sus familiares.