Daddy Yankee pide "desacato" contra su esposa y cuñada por incumplir acuerdo judicial

Diciembre 27, 2024 03:15 PM

El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, citó para la tarde de este viernes una vista por videoconferencia en el caso presentado por el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee contra su todavía esposa Mireddys González y su cuñada Ayeicha González.



La defensa de Raymond Ayala Rodríguez, nombre de pila del cantante, presentó esta mañana una moción urgente, a la que tuvo acceso EFE, en la que solicitó "desacato a lo acordado", después de que las hermanas González no comparecieran a la primera reunión establecida entre ambas partes, ordenada por el tribunal el 19 de diciembre.



De acuerdo a la defensa de Daddy Yankee, a mediados de diciembre la esposa y cuñada del cantante realizaron transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas de las dos empresas a ser depositadas en cuentas personales de cada parte; sin conocimiento, ni autorización del artista.



Esto ocurrió después de que el autor de éxitos mundiales como 'Gasolina' confirmara su separación y divorcio de González tras casi tres décadas de matrimonio y dos hijos en común.





Daddy Yankee y las hermanas González acordaron la semana pasada que el artista se convertiría en "el único oficial y representante" de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris Inc, tras un encuentro presencial en el Centro Judicial de San Juan.



Asimismo, establecieron que 75 millones de dólares de iban a "permanecer intocables por 30 días".



Sin embargo, los abogados del artista afirmaron este viernes en un documento que "ninguna de ellas se presentó y sus representantes jurídicos tampoco estaban preparados debidamente" para hacer frente a los asuntos que se iban a tratar en la primera reunión.



La moción remarcó que "era y aún es la responsabilidad jurídica y moral" de las demandadas, "como oficiales y directoras pasadas y en total control de las entidades, proveer todo lo que tuvieran las entidades que hasta ese momento controlaban. No al revés".



La defensa de Daddy Yankee lamentó que "ayer no se celebró reunión de directores ni hubo quórum", y remarcó que "contrario a lo que se afirma en las resoluciones de las codemandadas González Castellanos, ayer tampoco nombraron al Sr. Ayala Rodríguez presidente de las entidades".



La defensa alegó que el artista "continúa a ciegas sobre las corporaciones, la extensión de las obligaciones y limitaciones sobre sus composiciones, libros de contabilidad e incluso cuentas de banco".



Por su parte, la defensa de las hermanas González presentó este viernes una moción donde aseguró que la citada reunión se celebró en las oficinas de Pilar B. Pérez Rojas para realizar la transición del demandante y la presidencia de las corporaciones.



La representación legal de la esposa y la cuñada del artista alegó que sus representadas "estaban disponibles vía telefónica", aunque no estuvieran presentes físicamente en la reunión.



"Las partes aquí comparecientes continúan buscando información adicional que fue solicitada por la representación legal del demandante", afirmó la defensa de las hermanas González.



Además, el documento enfatizó que se entregó la resolución corporativa de ambas corporaciones designando a Ayala Rodríguez como presidente de las mismas y las demandadas cesaron "sus posiciones como oficiales de las corporaciones".