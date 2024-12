Daddy Yankee reitera solicitud al tribunal de "desacato" para su esposa y su cuñada

Equipo de Periodistas

Diciembre 28, 2024 10:29 AM

El artista puertorriqueño Daddy Yankee reiteró la noche de este viernes una solicitud al juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas, para que encuentre "desacato" contra su todavía esposa Mireddys González y su cuñada Ayeicha González, por incumplir un acuerdo judicial.



Esta situación judicial ocurre por un pleito por las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris Inc, después de que a mediados de diciembre las hermanas González realizaran transferencias por la suma total de 100 millones de dólares desde las cuentas bancarias corporativas a cuentas personales de cada parte; sin conocimiento, ni autorización del artista.



Hecho que ocurrió después de que el autor de éxitos mundiales como 'Gasolina' confirmara su separación y divorcio de González tras casi tres décadas de matrimonio y dos hijos en común.



La defensa del artista presentó la noche del viernes una nueva moción urgente de solicitud de desacato reiterado, a la que tuvo acceso EFE, tras finalizar la vista urgente del viernes por la tarde, que se celebró tras una moción de desacato que realizaron el viernes por la mañana los abogados de Daddy Yankee porque las demandadas presuntamente no asistieron a una reunión acordada entre ambas partes.



En esta segunda moción urgente, urgieron a la representación legal de las hermanas González a enviar la renuncia de ambas a todas sus posiciones corporativas y otorgar al cantante el acceso digital de dichas entidades.



De acuerdo a los abogados de Raymond Ayala Rodríguez, nombre de pila del cantante, las demandadas cumplieron y enviaron su certificación de renuncia, pero los documentos que presentaron no eran los requeridos porque "nada tiene que ver con los accesos y requerimientos corporativos".



"En síntesis, no se cumplió a cabalidad con la orden del Tribunal", aseveró la defensa de Daddy Yankee.



"Por todo lo cual, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal se dé por informado de lo expuesto y declare con lugar la presente moción", zanjó el recurso legal.



De otro lado, además de estar pendiente brindar al cantante el acceso a las cuentas digitales de ambas entidades, el juez concedió a las demandadas hasta el 31 de diciembre para entregar el resto de documentos requeridos.



Daddy Yankee y las hermanas González acordaron la semana pasada que el artista se convertiría en "el único oficial y representante" de las dos corporaciones, tras un encuentro presencial en el Centro Judicial de San Juan.



Del mismo modo, establecieron que 75 millones de dólares iban a "permanecer intocables por 30 días".