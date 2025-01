Novio de Sheynnis Palacios le frena carrera, señala presentadora de Telemundo

Equipo de Periodistas

Enero 03, 2025 12:48 PM

La presentadora dominicana de televisión Chiky Bombom abordó en el programa En Casa con Telemundo la polémica relación entre Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, y el exbeisbolista venezolano Carlos Gómez. Este romance ha generado diversas críticas, especialmente entre los seguidores de la reina nicaragüense, quienes consideran que Gómez no es el hombre correcto ni está a su altura.

Durante la discusión, Chiky Bombom fue directa y comentó: "Cuando tú encuentras a la persona indicada, esa persona tiene que permitirte volar, ni meterse en tu carrera ni en nada, porque él la encontró grande".

A pesar de sus duros comentarios, la presentadora dejó en claro su aprecio por ambos. “Al pueblo no le gusta. Él es espectacular, yo a él lo quiero, lo amo y adoro y a ella también. Ellos se ofenden porque no se puede decir nada y lo toman personal, pero no es personal”.

Sin embargo, fue contundente al criticar a Carlos Gómez. “Él se ve muy desesperado y, quiere buscar cámara y se ve mal”.

Por su parte, Aleyda Ortiz, otra conductora del programa, defendió a Carlos Gómez al recordar el difícil año 2024 que enfrentó, especialmente tras ser expulsado de La Casa de los Famosos 4 por una pelea en el reality show: “Yo por eso le doy un corazoncito, porque yo creo que se valen las segundas oportunidades y reivindicarse. Él tiene ahora que reivindicarse un poco”, dijo.

A pesar de esta defensa, Chiky Bombom argumentó que la relación podría estar afectando la proyección profesional de Sheynnis Palacios. Incluso, se ha especulado que Gómez habría asumido el rol de su manager, lo cual ha generado preocupación entre los seguidores de la ex Miss Universo.

Desde que anunciaron su romance en septiembre pasado, Sheynnis ha mostrado su felicidad, compartiendo momentos especiales con Gómez, como su primera Navidad juntos o su reciente celebración de Año Nuevo en la playa, ambos vestidos de blanco.

En cuanto a su carrera, Sheynnis Palacios retomará actividades laborales el 6 de enero y ha confirmado que continuará en el modelaje. También anunció que conducirá su propio programa de televisión, aunque no ha revelado mayores detalles sobre este nuevo proyecto.