Estos son los nominados a los premios Emmy 2018

Si bien no es sorpresivo que "Juego de Tronos" haya arrasado, como ha pasado anteriormente, en las nominaciones a los premios Emmy, la 70ª edición de los premios que se celebra este lunes puede brindar más de una sorpresa

Pese a la popularidad de "Juego de Tronos", que figura en 22 candidaturas, es la primera vez en 17 años que HBO no es el canal de televisión con más nominaciones a los Emmy.

El gigante Netflix, la plataforma de películas y series por internet, se alzó con 112 candidaturas, superando a HBO por cuatro.

Las producciones que han consagrado a Netflix fueron The Crown, que recibió 13 nominaciones; Stranger Things, con 12 candidaturas; y la comedia GLOW, con 10.

La compañía de contenidos por streaming, que en enero de este año sumaba casi 120 millones de suscriptores, ha protagonizado un rápido ascenso desde que lanzó su primera producción original, House of Cards, hace solo cinco años.

"Games of Thrones" es una de las series más populares de la televisión. HBO

Otro año para "GoT"

"Juego de Tronos" no pudo optar a los Emmy del año pasado por una cuestión de fechas, lo que permitió que el drama The Handmaid's Tale ("El cuento de la criada", en español) se alzara con el galardón a la Mejor serie dramática, convirtiéndose así en el primer programa transmitido por streaming en lograrlo.

Este año, en la competencia dentro de esa categoría figuran también The Americans, The Crown, Stranger Things, This Is Us y Westworld.

La actriz británica Claire Foy está nominada a los Emmys de este año por su papel como la reina Isabel II en "The Crown". Reuters

Después de "Juego de Tronos", las producciones que lograron más candidaturas son el programa de sátira Saturday Night Live y la serie Westworld, con 21 nominaciones cada uno.

Actores latinos e iberoamericanos nominados

La serie televisiva sobre el asesinato del diseñador Gianni Versace les valió ser nominados a los premios Emmy al cantante y actor Ricky Martin, el actor venezolano Édgar Ramírez y la actriz española Penélope Cruz.

Martin y Ramírez competirán en la categoría de Mejor actor secundario en una serie de edición limitada o película para televisión.

Édgar Ramírez y Ricky Martin compiten en la categoría de Mejor actor secundario. Getty Images

Cruz, por su parte, aspira al premio de Mejor actriz secundaria en una serie de edición limitada o película para televisión.

Además de estos tres actores, el español Antonio Banderas también fue nominado como Mejor Actor en una serie de edición limitada por interpretar a Pablo Picasso en una producción biográfica llamada Genius, de NatGeo.

Los que ya ganaron

El fin de semana del 8 y 9 de septiembre, la Academia de la Televisión comenzó a entregar trofeos para categorías artísticas y técnicas en sendas ceremonias no televisadas en directo.

"Juego de Tronos" fue la gran ganadora del sábado, con siete estatuillas en categorías como maquillaje protésico, efectos especiales, composición musical y diseño de producción.

El artista John Legend se convirtió el fin de semana en el primer afroestadounidense en ganar un Emmy, Tony, Oscar y Grammy. Getty Images

La segunda producción que reunió más reconocimientos fue la miniserie "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace", del canal de televisión FX.

Por su parte, la serie de comedia Atlanta, el drama The Handmaid's Tale ("El cuento de la criada"), Westworld, Marvelous Mrs. Maisel ("La maravillosa señora Maisel") y USS Callister (Black Mirror) se llevaron tres estatuillas cada uno.

La noche del domingo fue para el cantante John Legend, quien al ganar un Emmy se convirtió en el primer afroestadounidense en haber ganado un Oscar, Tony, Grammy y Emmy, una hazaña que han completado menos de 20 personas en la industria del entretenimiento.

Legend recibió el galardón por producir Jesus Christ Superstar ("Jesuscristo Superestrella"), que ganó en la categoría de especial de variedades en directo.

Entre las plataformas de distribución, HBO fue la ganadora con 13 premios. Le siguió Netflix, con 10 y FX Networks, con 7.