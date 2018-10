Justin Bieber y Hailey Baldwin ya están casados

Justin Bieber y Hailey Baldwin se han casado en secreto y solo dos meses después de haberse comprometido. Así lo ha confirmado el tío de la joven, el actor Alec Baldwin en la alfombra roja de los premios Emmy del pasado lunes. "Ellos fueron y se casaron. No sé cual es el problema", ha afirmado el actor de sesenta años.

El portal TMZ había anunciado el jueves pasado que el cantante de 24 años y la modelo de 21, habían sido vistos entrando a un juzgado en Nueva York para obtener su licencia de matrimonio. Pero al parecer hicieron más que eso. De acuerdo a la revista People, la pareja se casó ese mismo día y lo hicieron "sin escuchar a nadie". Incluso se vio a un emocionado Bieber decirle a su entonces novia: "No puedo esperar para casarme contigo, cariño", y agradecer al funcionario de la corte por mantener todo el asunto en secreto.

Bieber le propuso matrimonio a la modelo el 7 de julio durante una cena en las Bahamas. Ellos llevaban siendo amigos desde hace más de ocho años, pero en 2016 empezaron un romance que no duraría mucho tiempo. Finalmente volvieron a estar juntos en mayo de este año y, desde entonces, han sido inseparables.

Not sure what I did in life to deserve such happiness but I am so utterly grateful to God for giving me such an incredible person to share my life with! No words could ever express my gratitude. ❤️