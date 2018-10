Jennifer López se cae durante su show en Las Vegas

Un mal paso se la ha jugado a Jennifer Lopez durante su última actuación. La cantante, de 49 años, estaba este sábado en Las Vegas (Estados Unidos) totalmente entregada con su público cuando sufrió un resbalón en el escenario.

Por suerte, no se cayó sobre ningún fan como sí le paso en su día a la pobre Katy Perry. Sin embargo, JLO fue muy ágil y se puso de pie unos segundos más tarde sin perder el ritmo. Irónicamente, el tropiezo de la estrella llegó justo antes de su final: On The Floor.

Solo los testigos más cercanos al escenario lo hubiesen notado de no ser porque una grabación se ha filtrado en redes sociales... el ojo que todo lo ve. Después del espectáculo, la también actriz dio la bienvenida a sus amigas Selena Gomez, Jessica Alba y Sofia Vergara para una foto en el backstage en la que estaban todas divinas. La estrella del pop lucía un cuerpazo con un vestido verde ceñido. Su novio, Alex Rodríguez, ex jugador profesional de béisbol, estuvo durante todo el concierto.