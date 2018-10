Margot Robbie negocia ser Barbie en la gran pantalla

Primero iba a ser Amy Schumer, luego Anne Hathaway pero ahora todo apunta a que será Margot Robbie la encargada de dar vida a Barbie, la muñeca rubia más famosa de todos los tiempos. En 2014 Sony compró a Mattel los derechos de Barbie para rodar una película pero el proyecto no terminó de cristalizar: Schumer lo abandonó por razones de agenda y Hathaway porque el rodaje se estaba retrasando más de lo previsto.

Según informa The Hollywood Reporter, Mattel ha vendido los derechos a Warner Bros, que está en conversaciones con Margot Robbie para que protagonice y produzca el film a través de su productora, LuckyChap Entertainment, creada junto a su marido, Tom Ackerley, y su mejor amiga. La dirección correría a cargo de Patty Jenkins, conocida por sus trabajos al frente de Wonder Woman y Monster.

Con 28 años, la australiana Margot Robbie se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Su interpretación de Tonya Harding en Yo, Tonya le valió una nominación a los Oscar y tiene pendiente de estreno The Lego Movie 2, Once Upon a Time in Hollywood con Quentin Tarantino y Birds of Prey. Con ella y Jenkins al frente del proyecto.