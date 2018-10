Selena Gómez sufre "crisis emocional" y es ingresada a un centro psiquiátrico

10:55 a.m.

La cantante y actriz Selena Gomez se encuentra ingresada en un centro psiquiátrico de Estados Unidos tras sufrir la semana pasada una "crisis emocional", según afirma este jueves el medio TMZ. Gomez, de 26 años, ya tuvo un primer ingreso hospitalario la última semana de septiembre tras "encontrarse nerviosa y deprimida por un alarmante bajo nivel de glóbulos blancos en sangre"

Gomez recibió el alta unos días más tarde en el hospital Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles (California), pero a finales de la semana pasada volvió a ingresar debido a que su bajo nivel de glóbulos blancos persistía, lo que derivó en una "espiral emocional negativa". Durante esta segunda recaída, según lo publicado por TMZ, la cantante padeció una crisis nerviosa después de que los médicos no la dejasen marchar, trató de arrancarse las vías intravenosas del brazo y finalmente derivó en una "crisis emocional".

En estos momentos, Gomez se encuentra ingresada en un psiquiátrico de la costa este de Estados Unidos para recibir terapia dialéctica de comportamiento, un tratamiento al que ya se sometió en el pasado y que sirve para tratar diversos trastornos. En 2014, Gomez estuvo dos semanas en rehabilitación por abuso de alcohol, marihuana y fármacos tras su ruptura con Justin Bieber.

La que fuera estrella de Disney se sometió en 2017 a un trasplante de riñón a causa de un lupus. La cantante anunció en Instagram que recibió el órgano de una amiga. "No existen palabras que puedan describir lo muy agradecida que me siento con mi amiga Francia Raisa. Ella me ha hecho el regalo más importante y se ha sacrificado donándome un riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana", escribió agradecida Gomez a sus 144 millones de seguidores.