Jim Carrey ataca a Donald Trump a través de sus pinturas

El actor Jim Carrey está claro de sus ideales y de la persona que es. Por ello, ha utilizado la red social Twitter para expresar sus pensamientos, en especial contra Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El comediante carga contra la política, y a través de pintura, ha plasmado su posición. La estrella confiesa que quiere ser honesto y le da igual perder seguidores.

"(Pintar)se ha convertido en algo muy hermoso, y me siento muy gratificado. Fue interesante, porque cuando empecé a jugar con Twitter como todo el mundo, me metí en problemas porque era sincero. ¡Algo terrible si estás en Twitter!", declara Jim Carrey.

"Dio un poco de miedo, y me he convertido en un activista cuando se trata de política. Había mucha presión sobre mí por parte de mis agentes, que me decían: 'No te metas, lo estás haciendo bien y la gente te ama, si hablas sobre políticos y otros asuntos, pierdes a la mitad de tu público'. Y yo respondí: Piérdelos", recuerda el actor.

"Tienes que ser tú mismo y decir lo que sientes, y eso es lo que estoy haciendo", afirma. Sin embargo, Carrey confiesa que tiene cuidado y toma precauciones para no perder el control en la red social: "Lo primero que hice fue dejar la [cuenta de] Twitter a uno de mis asistentes. No quería publicar ese tuit impulsivo a las 3 de la mañana, como hace el Presidente".

Y hablando del Presidente, a continuación dejo una selección de obras recientes que Carrey ha dedicado a Donald Trump y su entorno en los últimos meses:

Don’t pin your hopes for family safety on a wishbone this Thanksgiving. Get the new Turkey Tank™️. Party crashers packin’ AR-15s will run for cover when they find themselves in the crosshairs of your Turkey Tank™️ - From the “patriots” that brought you Trumpy Bear! pic.twitter.com/OhT0sSQ90J — Jim Carrey (@JimCarrey) 21 de noviembre de 2018