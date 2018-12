Drake lidera la lista de lo más escuchado en Spotify en 2018

El canadiense Drake se lleva el primer puesto de los artistas más escuchados en Spotify durante este 2018. Los ritmos urbanos y latinos de J Balvin, Ozuna y Bad Bunny se colaron en la lista.

El colombiano J Balvin fue el cuarto artista con más reproducciones en 2018 solo por detrás de Drake y los estadounidenses Post Malone y XXXTentacion, que en este orden dieron forma a un podio completamente dominado por el rap.

"God's Plan", de Drake, fue el tema con más reproducciones seguido de "SAD!", del fallecido XXXTentacion; "rockstar (feat. 21 Savage)" y "Psycho (feat. Ty Dolla $ign)", ambas de Post Malone; e "In My Feelings", también de Drake.

El canadiense se hizo asimismo con la medalla de oro en la relación de discos más populares en Spotify gracias a "Scorpion", que se situó por delante de "beerbongs & bentleys", de Post Malone; "?", de XXXTentacion; "Dua Lipa", de Dua Lipa, y "÷", de Ed Sheeran.

Spotify remarcó en el análisis de sus estadísticas anuales que J Balvin fue en junio el artista más popular de la plataforma en todo el mundo, un hecho que probablemente esté relacionado con que su último disco, "Vibras", fue editado el 25 de mayo.

El sabor de Puerto Rico también se dejó notar entre lo más destacado de Spotify gracias a Ozuna (séptimo a escala global) y Bad Bunny (octavo).

En este sentido, la compañía tecnológica recordó que en 2017 Daddy Yankee fue el único músico en lengua española que logró estar entre los diez artistas más escuchados ese año en todo el planeta.

Por su parte, dos mujeres de origen hispano se hicieron hueco entre las cantantes con más reproducciones en Spotify en 2018: Cardi B, que fue la tercera más escuchada en todo el mundo; y Camila Cabello, que ocupó el quinto lugar.

Drake, el más ecuchado en Apple

En su lista "Lo mejor de 2018" presentada el martes, Apple coloca el disco de Drake "Scorpion" como el más reproducido y su tema "God's Plan" como el más popular. Las canciones "Nice for What" e "In My Feelings", que también pertenecen al rapero, fueron segunda y cuarta, respectivamente.