Kanye West saca a la luz los problemas que tiene con el novio Kylie Jenner

Este jueves el rapero ha publicado más de 80 tuits con los que ha reavivado a lo grande el mediático enfrentamiento que mantiene con Drake desde hace meses, a raíz de la colaboración del marido de Kim Kardashian con Pusha -enemigo jurado del canadiense- en varias canciones en las que este último acusaba a su rival de utilizar escritores fantasmas para sus letras y revelaba la existencia de un hijo 'secreto' que el propio Drake acabaría confirmando más adelante en su álbum 'Scorpio'.

En los mensajes que ha compartido en su perfil de Twitter, Kanye insiste en que Drake no sería nadie de no haber sido por él y le reprocha que lo atacara en sus momentos más bajos, en especial cuando se retiró de la vida pública para lidiar con su trastorno bipolar, pero no ha parado ahí.

Algunas de las acusaciones más graves que ha realizado hacen referencia a la supuesta implicación de su compañero de profesión en el altercado que tuvo lugar en noviembre en un concierto de Pusha en Toronto, cuando unos miembros del público se abalanzaron sobre el escenario, que se saldó con un herido en estado crítico tras ser apuñalado en repetidas ocasiones. Según el controvertido artista, Drake estaría detrás de ese incidente y también de una serie de graves amenazas que habría dirigido a los West-Kardashian.

"Drake ha llamado tratando de amedrentarme". "Drake, si algo me sucede a mí o a mi familia, serás el primer sospechoso". "Así que deja ya esa actitud de duro. No me gusta". "Nunca amenaces al papá de North, Saint y Chicago [sus tres hijos]", son solo algunas de las afirmaciones que ha compartido con todos sus seguidores.

En un sorprendente giro de los acontecimientos, el rapero arrastró al fango a Travis Scott, el actual novio de Kylie Jenner y padre de la única hija de la joven, que resulta ser la hermana menor de Kim Kardashian, lo que convertiría al joven rapero en el cuñado de Kanye. En el pasado Travis había asegurado que el veterano artista se había convertido en una especie de 'figura paterna' para él desde que emparentara con el mediático clan, pero esa buena sintonía parece haber quedado atrás desde que Travis grabó el sencillo 'Sicko Mode' con Drake, en el que este último haría alguna alusión velada a Kanye.