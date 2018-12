Shakira es acusada formalmente de evadir impuestos

Casi un año después de que surgieron los informes de la investigación de evasión de impuestos de Shakira, la cantante fue acusada oficialmente.

Los fiscales españoles acusaron a la estrella colombiana de evasión de impuestos este viernes, según Associated Press (a través de The Los Angeles Times). Según el informe, Shakira ha sido acusada de presuntamente no pagar más de $ 16 millones de euros en impuestos entre 2012 y 2014.

Según los informes, el caso gira en torno al lugar de residencia de Shakira durante esos años. Los cargos afirman que, si bien ella informó que Las Bahamas era su residencia oficial, supuestamente pasaba más tiempo en España con su novio Gerard Piqué y su familia. Su hijo primogénito, Milán, nació en Barcelona en 2013. Según el informe, se mudó oficialmente a Barcelona en 2015.

The Guardian informó, en la publicación de "Paradise Papers", Shakira fue incluida en la lista como residente de Las Bahamas. Según el periódico, su abogado dijo en ese momento que la barranquillera había vivido en varios lugares "a lo largo de su carrera profesional y, en todos los casos, había cumplido con todas las leyes de todas las jurisdicciones donde ha residido".

Una fuente le aseguró a E! News que Shakira "siempre ha cumplido con sus obligaciones tributarias e impositivas".

Sin embargo, la parte acusadora insiste en que la cantante vivió en Barcelona mucho más de lo que ella declara y que por ende debe pagar un monto en impuestos muy superior al que declaró.

Además, la fuente afirma que "Shakira ya pagó el dinero que supuestamente se considera que adeuda la Agencia Tributaria y, por lo tanto, actualmente no le debe nada al estado español".

La creencia del equipo de Shakira, según el informante, es que "el proceso judicial se inició como una táctica de miedo para otros contribuyentes".

Según la Associated Press (a través de The Washington Post), Shakira abordó los cargos del viernes en un comunicado emitido a través de sus representantes, negando que ella haya sido residente legal en España durante esos años. También afirmó que las autoridades la están utilizando "como chivo expiatorio" para asustar a otros contribuyentes.