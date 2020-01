11:30 a.m.

Marc Anthony y Jennifer Lopez terminaron su relación sentimental en el verano del 2011, pero para sorpresa de todo el mundo, los artistas concluyeron su romance en excelentes términos y han sabido mantener su convivencia durante los años, siempre por el bienestar de sus hijos Max y Emme. Los famosos han sido vistos en eventos como una gran familia, en la que han incluido a sus nuevas parejas.

Los cantantes han sido vistos como un ejemplo de la cordialidad y complicidad que debe surgir entre las parejas, por el bienestar de sus hijos que nacieron en febrero del 2008, y así lo volvió a demostrar el intérprete de Vivir mi vida hace unas horas.

En su cuenta de Instagram, el nacido en Nueva York, Estados Unidos, publicó una fotografía con la que una vez más demostró la excelente relación que sostiene con su ex pareja.

En la imagen se puede ver a los famosos caminando de la mano de su hija de 11 años, Emme, hacia lo que podría ser una actividad escolar. El salsero mira a su hija y le hace un comentario; mientras la niña y su madre miran fijamente hacia su destino.

“Nothing but love between us. @jlo (Nada más que amor entre nosotros)”, fue el mensaje que escribió el cantante de 51 años para acompañar esta tierna imagen.

La publicación generó cientos de reacciones en muy pocas horas desde que fue compartida. Hasta el momento ha recibido 468.824 Me gusta, uno de estos pertenece al productor musical, Tommy Mottola, el esposo de la cantante mexicana Thalía.

Los seguidores de la pareja también escribieron sus opiniones sobre este bonito encuentro:

“¡La crianza compartida es lo mejor!”, “Los amo”, “Lo máximo”, “Vuelvan, por fa”, “Mis favoritos”, “Que belleza” e “¡Increíble ejemplo de cómo deberían ser los grandes padres! ¡Me encanta que su amistad y compromiso con sus hijos sea lo más importante! ¡Sus hijos tienen mucha suerte!”, son algunos de los comentarios que abundaron en la publicación.

Jennifer Lopez y Marc Anthony han sido amigos desde hace mucho tiempo. Su primer acercamiento ocurrió cuando en 1999 colaboraron en la creación del tema No me ames.

Pero su amor se formalizó muchos años después, cuando ambos concluyeron sus respectivas relaciones. “La Reina del Bronx” terminó su compromiso con el actor Ben Affleck y el salsero finiquitó su matrimonio con la ex reina de belleza, Dayanara Torres.

Fue en junio del 2004 cuando la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada y secreta en la casa de Jennifer en Beverly Hills.

Fue en 2007 cuando Anthony y Lopez anunciaron que se convertirían en padres. Sus hijos nacieron el 22 de febrero del año siguiente.

La pareja anunció su separación en julio del 2011 y finalmente se separó en abril del 2012, en excelentes términos.

Los cantantes han colaborado en otras ocasiones. En 2004 produjeron un tema Escápemonos, incluido en el disco Valió la pena de Marc Anthony; en 2007 interpretaron la canción Por arriesgarnos; y muchos años más tarde, con la canción Olvídame y pega la vuelta. Además actuaron en la película El cantante, basada en la vida del salsero Héctor Lavoe.

Incluso ella formó parte del talento que es representado por él con la empresa Magnus Media. Por medio de un comunicado, Anthony aseguró que es un “honor” sumar a Lopez a la nómina de artistas y deportistas de la empresa de representación del salsero.

"Me da mucha alegría tener la oportunidad de colaborar en nuestro intercambio creativo y poder volver a ser parte de su legado musical", señaló el músico de origen puertoriqueño, que destacó que su ex esposa ha representado la cultura latina "en todo el mundo desde el primer día".

En 2016 protagonizaron una romántica escena durante la ceremonia de los Latin Grammy. La ex pareja más celebre de la música latina se besó después de JLo le entregó el reconocimiento de "personaje del año" a su ex esposo.

La audiencia se revolucionó, con gritos y aplausos. "La conozco muy bien", dijo Anthony. "Ella es como una hermana", continuó. El cantante le dedicó el premio "a sus hijos" y "a todas las personas que me dijeron que no".

Por su parte JLo afirmó: “En nuestro viaje artístico y personal hemos aprendido y crecido tanto. Siempre será muchas cosas en mi vida: mi mentor, un alma gemela, un padre. Él no es sólo una persona del año, sino de toda la vida”.