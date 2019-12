Walt Disney Co. cerró una manzana entera en el centro de Los Ángeles para el debut de la película, que se estrenará para el público en general el jueves

STAR WARS

Esta semana se realizó en Hollywood, California, el estreno mundial de "Star Wars: The Rise of Skywalker", el noveno y último episodio de la serie del maestro Jedi.

Walt Disney Co. cerró una manzana entera en el centro de Los Ángeles para el debut de la película, que se estrenará para el público en general el jueves.

Estuvieron en el estreno los actores Harrison Ford, Daisy Ridley, Mark Hamill y Adam Driver.

THE RISE OF SKYWALKER

Otros invitados incluyeron a los directores Steven Spielberg y Spike Lee, el compositor John Williams y la actriz Frances McDormand.

"Rise of Skywalker" culmina una exitosa serie de películas que se ubica como la segunda franquicia con mayor recaudación de todos los tiempos, con más de $ 9 mil 200 millones en taquilla.

La princesa Leia aparece en la película gracias a imágenes no utilizadas de "The Force Awakens".

Disney planea futuras películas de "Star Wars" con nuevos personajes a partir de diciembre de 2022, aunque la compañía no ha revelado detalles.

JOHN LEGEND

La cadena NBC presentará el especial Global Citizen Prize.

La ceremonia inaugural de entrega de premios del Royal Albert Hall de Londres celebra a quienes luchan contra la pobreza extrema.

John Legend presenta y actúa en el programa que fue grabado el 13 de diciembre y que también cuenta con actuaciones de Jennifer Hudson, Chris Martin y Sting.

Jason Derulo, Himesh Patel y Leona Lewis también forman parte del grupo de presentadores del programa que se transmitirá en EE. UU. el viernes 20 de diciembre a las 8 pm, hora del este.

DECEMBER 1963

RECUERDE LEER: La mentira se viste de rojo y negro

Esta semana, en 1994, una versión remezclada de "Diciembre de 1963 (Oh, What A Night)", de The Four Seasons, volvió a ingresar al US Hot 100, donde permaneció durante 27 semanas, tal como lo hizo en 1976.