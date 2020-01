9:24 a.m.

La cantante de “Hello” mostró su nuevo cuerpo en las playas del Caribe en compañía de Harry Styles y James Corden

Adele mostró su delgada figura mientras disfrutaba de las playas paradisíacas de Anguila, en el Caribe, la semana pasada. La cantante de “Someone Like You” se fue de vacaciones con el ex One Direction Harry Styles y el cómico y presentador británico James Corden.

La estrella del pop, de 31 años, lucía un minivestido negro y un pañuelo rojo alrededor del cuello, y se la veía de muy buen humor. La 15 veces ganadora de los premios Grammy ha llamado la atención por su impactante cambio físico, y muchos de sus fanáticos en todo el mundo han mostrado su preocupación por verla “demasiado delgada”.

Otros, en cambio, quieren saber cuál es su “secreto” para su gran transformación.

Adele parece visiblemente feliz en las fotos, que fue tomada apenas nueve meses después de que anunció su separación de su ex, Simon Konecki, y casi cuatro meses después de que solicitó oficialmente el divorcio. Ambos son padres de un niño llamado Angelo, de tres años.

El fin de semana se conoció que Styles dejó una generosa propina de USD 2.020 en una cuenta de USD 472,50 en el restaurante Caribbean Fish Market el sábado por la noche.

Después de que los fanáticos se enteraran de las vacaciones de Adele y Styles, algunos comenzaron a especular sobre un posible romance entre ellos o de una colaboración musical.

Múltiples fuentes recientemente le dijeron a People que Adele está preparando un nuevo álbum. “Definitivamente se está preparando tanto mental como físicamente para promover nueva música. Parece que sucederá este año”, dijo una persona cercana a la artista.

Adele mostró su increíble pérdida de peso en la fiesta de cumpleaños de Drake en octubre, solo semanas después de su separación. En su cuenta de Instagram compartió varias imágenes de esa noche.

De acuerdo con el tabloide británico The Sun, Adele cambió completamente su estilo de vida bajo las órdenes del gurú del fitness Joe Wicks, también conocido como The Body Coach, y del entrenador de celebridades Dalton Wong, que ha trabajado con personalidades como Jennifer Lawrence. “Ha estado trabajando en secreto con estos entrenadores personales. No es del tipo que hace ejercicio frente a los demás, por lo que sigue regímenes y planes en casa, usando sus videos y tutoriales".

Wicks es famoso por sus entrenamientos de intervalos de alta intensidad. El plan llamado The Body Coach es una de las cuentas de ejercicios más seguidas en Instagram y tiene su propia serie de libros de cocina y planes de ejercicios en línea.

Fuentes cercanas a Adele le dijeron a People en octubre que está “increíblemente dedicada” a su nueva rutina de ejercicios, que incluye sesiones privadas de pilates. De acuerdo con el citado medio, ya lleva bajado cerca de 30 kilos.

Según los informes, la cantante también contó con la ayuda de Camila Goodis, una instructora de pilates que le presentó la esposa de Robbie Williams, Ayda Field.

Goodis la ayudó a alcanzar su envidiable figura. Pero la preparadora física de 36 años le reveló a The Sun que Adele odia el ejercicio y cree que su reciente transformación corporal se ha reducido a “90 por ciento de dieta". “No creo que le gustara mucho el ejercicio, pero ha cambiado su estilo de vida y creo que el 90 por ciento estaba haciendo dieta”.

La entrenadora también trabaja con varias celebridades en Los Ángeles y también es consultora de vida.

En 2015, Adele reveló que había cambiado a un estilo de vida más saludable para mantener su voz en buenas condiciones. Al hablar sobre la pérdida de peso que acompañó una revisión de su alimentación, le dijo a la revista Daily Life que su nueva figura fue el resultado de una dieta “aburrida” y sesiones de gimnasia.