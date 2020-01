La joven de 21 años es figura de Vogue. Estaba en el departamento de su novio al momento del hecho. Creen que Andrei Bakov, su pareja, intentó encubrir lo sucedido

Ksenia Puntus, una modelo rusa de 21 años, sufrió lesiones en la cabeza y el pecho de extrema gravedad tras caer desnuda desde la ventana de un edificio en Moscú y ser encontrada horas después cubierta de sangre y con temperaturas que alcanzaban los 5 grados bajo cero. El estado de la joven era crítico y cuando los paramédicos intentaron reanimarla no pudo volver en sí en ningún momento, con lo cual los investigadores no saben hasta el momento qué pudo ocurrir con ella. Al momento del hecho se encontraba en el apartamento de su novio Andrei Bakov, según informó el diario inglés The Sun.

La modelo -que entre otras revistas posó para Vogue y Tatler- sufrió lesiones en la cabeza, el pecho, costillas, piernas y pelvis, ya fue operada dos veces y permanece en terapia intensiva. Luego de horas de internación, finalmente volvió en sí, pero sin poder dar a conocer lo ocurrido. Su agente comercial y vocera, Liliya Chepigina, de la agencia Avant-Models, dijo: “Ella está consciente pero apenas puede decir nada... debido a sus heridas en la cabeza". Sin embargo, todavía no pudo declarar ante la policía.

Los detectives han cerrado con precintos la vivienda para tratar de determinar qué pudo haber pasado basados en los objetos hallados en el apartamento de Bakov, nieto del famoso director Nikita Milhalkov, muy ligado a Vladimir Putin. También iniciaron una pericia para saber si el joven intentó encubrir lo que sucedió. Una de las teorías es que se cayó de una ventana, pero la otra es que la golpearon y la arrojaron.

Una fuente policial informó al periódico Komsomolskaya Pravda que “el hombre que encontró a la niña fue interrogado, ya que era el dueño del departamento que supuestamente visitó. Todavía no es posible interrogar a Ksenia Puntus debido a su estado de salud". En tanto, la modelo y amiga de la víctima Lesya Kafelnikova dijo que la joven “fue encontrada desnuda en los arbustos no lejos del bloque de pisos donde supuestamente cayó". Y agregó: “Es increíblemente triste, estamos orando por ella. No recuerda nada excepto su nombre”.

“Ella estaba en la fiesta con un grupo de personas que conozco. Lo más probable es que sus padres (de Bakov) hagan todo lo posible para ocultar la verdad. Sus piernas y costillas están rotas. Estaba claramente escondida. Fue un limpiador quien la encontró y llamó a la ambulancia", señaló Kafelnikova en sus redes sociales.

Ante las acusaciones que decían que la joven seguramente estuviera drogada al momento de caer del apartamento, su amiga rechazó esas versiones. “Ksenia no estaba tomando drogas, lo que significa que nosotros y su familia sabemos que sucedió algo malo. Pero las personas que estaban en la fiesta con ella lo niegan todo e insisten en que la llevaron de vuelta a casa con su novio”.

Acérrimo defensor de Putin, el multilaureado Milhalkov, defendió al Kremlin en una entrevista dada a los medios en 2017. “Creo que Rusia vive momentos muy buenos, especialmente en el plano internacional. Rusia ha dejado de estar pendiente de lo que se dice de ella, de lo que dice Occidente. Entiende que tiene que pensar en su propio futuro, entiende que nadie va a alimentarnos, que tenemos millones de hectáreas de tierras... que hay que trabajar".