Para los críticos, Jennifer López dio una clase magistral de actuación en Hustlers que bien merecía una nominación al Oscar.

La superestrella, sin embargo, no consiguió el lunes el reconocimiento de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de EE.UU. en la categoría de mejor actriz secundaria.

Una sorpresa para muchos, especialmente después de ver a la intérprete figurar en las nominaciones de los Golden Globes y SAG, premios que se consideran un preaviso de lo que puede pasar en los Oscar.

La ausencia de López, que había sido encumbrada por los medios y especialistas como una clara favorita, fue altamente criticada por los mismos, que en sus artículos abordaron un tema que no es nuevo en Hollywood: el de la falta de diversidad en el cine y la televisión.

Un problema que se extiende hasta la misma Academia, que "sigue estando compuesta en un 68% por hombres y en un 84% por miembros blancos", según señaló el diario The New York Times.

¿Oscar "tan blancos" edición 2019?

Desde los Oscar de 2016, recordados como los #OscarsSoWhite (Oscars tan blancos), no resurgían las críticas contra la Academia de forma tan intensa.

En las nominaciones de este año, los intérpretes latinos, asiáticos y negros fueron excluidos de las categorías principales de interpretación, a excepción de la actriz británico-nigeriana Cynthia Erivo por su papel en "Harriet", que cuenta la historia de la líder abolicionista Harriet Tubman.

Fueron cuestionadas las ausencias de actores con interpretaciones celebradas, como Eddie Murphy(Dolemite Is My Name),Lupita Nyong'o(Us), Jamie Foxx (Just Mercy) y Awkwafina, estadounidense de origen chino y coreano que ganó un Golden Globe el pasado 6 de enero por su papel en The Farewell.

De igual forma, la exclusión de directoras como Greta Gerwig (Little Women o "Mujercitas") de la categoría a mejor director, donde calificaron solo hombres, arrojaron preguntas sobre si la Academia es "muy blanca y muy masculina" todavía.

Esto pese a que en los últimos años la organización ha duplicado la representación de mujeres y minorías entre sus más de 9.000 miembros.

Aguilar recordó que solo cuatro latinos nacidos en EE.UU. han sido nominados en las categorías principales de interpretación de los Oscar: Rita Moreno (1962), José Ferrer (1951) y Edward James Olmos (1989).

"Si ha pasado tanto tiempo para que un nombre sólido como el de López lograse un papel tan carnoso y perfectamente ajustado a ella, ¿cuál es el destino de aquellas voces latinas emergentes sin esa influencia?", planteó.

Un estudio de las 100 películas más taquilleras entre 2007 y 2018 encontró que solo el 3% de los filmes tenían actores latinos como protagonistas o coprotagonistas.

El informe, elaborado por el Centro Annenberg de la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés) y publicado el pasado agosto, utiliza el término "latino" para referirse a "aquellos con ascendencia española o latina" e incluyeron, además de intérpretes nacidos en EE.UU., a latinoamericanos y brasileños.

La polémica por la ausencia de López en las nominaciones se dio el mismo día en que la alcaldía de Los Ángeles anunció una nueva iniciativa llamada LA Collab, con el fin de duplicar la representación de latinos en Hollywood para 2030.

"Los latinos constituyen una fuerza poderosa en la cultura y economía de Los Ángeles, y nuestra industria por excelencia debe aprovechar el talento diverso que tenemos en nuestro propio patio trasero", dijo el alcalde Eric Garcetti en un comunicado.

Los Ángeles, la ciudad que alberga la industria del cine de Hollywood, tiene un 49% de población latina o hispana.

El olvido de los latinos

Si Jennifer López hubiese logrado una nominación al Oscar, hubiera seguido a la neoyorquina de padres puertorriqueños Rosie Pérez, quien en 1993 estuvo entre las finalistas en la categoría de mejor actriz secundaria, aunque no ganó.

"La magnitud de esta brecha de un cuarto de siglo puede ser difícil de entender para algunos: la industria del entretenimiento tiende a agrupar a latinos (nacidos en EE.UU.), latinoamericanos y españoles en una entidad monolítica", señaló el artículo "Robaron a J.Lo. Robaron a las latinas", escrito por el crítico Carlos Aguilar en The New York Times.

López, de acuerdo al reporte, es una de las actrices que la industria contrata con más frecuencia, al igual que Cameron Díaz, Eugenio Dérbez y Jessica Alba.

Entre los personajes con diálogos en dichas películas, solo el 4,5% eran latinos, en un país en el que el 18% de la población está conformada por latinos o hispanos.A su vez cargos como director, productor o director de casting son ocupados por latinos por menos del 5% en cada caso.

En cuanto a los que están del otro lado, los espectadores, la ausencia de caras latinas en la pantalla no ha hecho que los latinos o hispanos dejen de acudir al cine.

De hecho, en 2018 los latinos e hispanos constituyeron el 24% del total de 43 millones de espectadores frecuentes y con esto sobrepasaron el porcentaje que representan en la población total del país (18%).

Esta cifra fue presentada por la Asociación de Cine de EE.UU. (MPA, por sus siglas en inglés) en su reporte de 2018.

Por algo el comediante y actor Chris Rock escribió en la revista The Hollywood Reporter en 2016 cuando fue elegido como anfitrión de los Oscar: "Olvídense de si Hollywood es lo suficientemente negro. Una pregunta mejor es: ¿es Hollywood lo suficientemente mexicano? Están en Los Ángeles, tienen que hacer un esfuerzo para no contratar a mexicanos".