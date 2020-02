Parásitos ha sido la gran ganadora de la noche de los Oscars 2020, al llevarse los premios a mejor película, mejor película de habla no inglesa, mejor director y mejor guion original

Red Carpet mojada

El típico sol de California se había negado a aparecer, pero ni las pocas gotas de lluvia arruinaron la alfombra roja gracias a un techo invisible de plástico que protegía a los invitados (y los millonarios trajes de los más famosos diseñadores).

El primero

Desde muy temprano al mediodía, los nominados fueron llegando de a poco. El primero fue el director de Parasite, Bong Joon Ho, cuando todavía faltaban más de tres horas para la hora señalada. Claro que él también necesitaba más tiempo, y lo hizo con la ayuda de una menos conocida traductora, llamada Sharon, que incluso subió con él al escenario para agradecer los diferentes premios, y escondiendo algo que muy pocos saben: ella también quiere ser directora de cine.

No tan solos

Leonardo DiCaprio, Antonio Banderas y Joaquin Phoenix posaron completamente solos en la alfombra roja, sin pareja, para estar más a tono con el “ganador” Brad Pitt. Pero adentro de la sala, a Leo lo esperaba su novia argentina, Camila Morrone, la misma actriz que había sido hijastra de Al Pacino cuando él estaba en pareja con su madre, Lucila Solá. Antonio Banderas también se ubicó después con Nicole Kimpel (y su hija Stella). Y Joaquín Phoenix terminó al lado de su famosa novia, Rooney Mara (en pareja desde que juntos filmaron María Magdalena, aunque ya se habían conocido filmando Her)

Acompañados por sus madres

Saoirse Ronan, Charlize Theron, Florence Pugh y Laura Dern prefirieron llevar a sus madres, igual que Brad Pitt y Keanu Reeves. En el caso de Laura fue todavía más especial, porque a los seis años ella había ido a la primera ceremonia del Oscar cuando su madre, Diane Ladd había sido nominada por Alice Doesn’t Live Here Anymore, en 1975, un año después de que su padre, Bruce Dern, también había sido nominado por Coming Home. La gran diferencia fue que esta vez Laura Dern finalmente ganó un Oscar como mejor actriz de reparto por Marriage Story y fue el mejor festejo de todos, porque a la medianoche, el 10 de febrero, ella cumplió 54 años

La anécdota de Charlize Theron

Charlize Theron contó que se enteró de la nominación justo cuando estaba llevando a los hijos a la escuela. “Fue uno de esos buenos momentos donde la realidad de mi vida como madre se mezcló con mi trabajo”, dijo mientras se mostraba también entusiasmada por la otra nominación de la misma película, Bombshell, con Margot Robbie como mejor actriz de reparto, sin preocuparse acerca de si ella misma iba a ganar. “Tengo un trabajo maravilloso y realmente ese es realmente un verdadero premio para mí. Lo demás es una rica cereza del postre que disfruto todos los días”

El smoking de Joaquin Phoenix

Algunos dicen que es “por cábala”, otros “por comodidad” y otros “porque no se nota”’, pero él dice que es “para no aumentar más basura en nuestro planeta”. Lo cierto es que Joaquin Phoenix usó el mismo smoking de Stella McCartney que ya había lucido antes en las ceremonias anteriores del Golden Globe y el premio SAG del Sindicato de Actores. Solo cambió la corbata por un moño y lentes de sol (aunque estaba nublado)

Mensajes escondidos

El tapado Dior de Natalie Portman sorprendió con el bordado de los diferentes nombres de las mujeres directoras que no fueron nominadas al Oscar en la categoría Mejor dirección. En otro estilo de homenaje, el director Spike Lee tenía puesto un traje del mismo color violeta del equipo de basket Lakers, con el número 24, en honor al reciente fallecimiento del basquetbolista Kobe Bryant, que incluso había ganado antes su propio Oscar al mejor cortometraje animado por Dear Basketball

Cómo nació Joker

Sin las carcajadas de Joker, pero con una sonrisa, el director Todd Phillips contó que Joker había empezado realmente como una idea experimental de mostrar al personaje en un estilo de cine independiente para reflejar el mundo que nos rodea, explorando la falta de empatía en nuestra sociedad. Cumplió su objetivo, aunque no se llevó el Oscar, que perdió frente a Parasite.

Tres candidatos con el mismo reloj

Los tres nominados Charlize Theron, Brad Pitt y Adam Driver nunca filmaron juntos una película, pero los tres filmaron la misma publicidad del reloj Breitling en pleno Rodeo Drive, también exponen el poster de los tres con el título “Cinema Squad”. Será por eso que aparecieron en la alfombra roja con relojes Breitling tan parecidos, aunque el anunciante oficial del Oscar era la competencia, Rolex (que sí llevaba puesto Martin Scorsese)

Competencia

Al Pacino es el primero en decir que prefiere ver cine en el cine, antes que en la TV, aunque la mayoría del público lo vio en The Irishman desde el televisor de su casa, por Netflix. Pero tampoco puede negar el nuevo streaming, porque él incluso tiene contrato con la gran competencia de Netflix, Amazon, como el protagonista de la nueva serie Hunters, que se estrena el 21 de febrero, sobre la historia de un grupo de cazadores de nazis de Nueva York.

La realidad detrás de Historia de un matrimonio

Aunque no ganó como mejor película, el director y guionista Noah Baumbach desmintió que Marriage Story esté basada en su divorcio con Jennifer Jason Leigh, pero confesó que la historia también esconde intimidades de los divorcios de sus protagonistas Scarlett Johansson (con Ryan Reynolds) y Laura Dern (con Ben Harper) después de que ellas también contaron sus propias experiencias personales

Directora

Aunque fue ignorada en las nominaciones como mejor directora, Greta Gerwig asegura que en casa ella es mejor directora que su esposo, el director de Marriage Story, Noah Baumbach

Greta Gerwig y Noah Baumbach

Apuesta

Jonathan Pryce no tuvo reparos en contar que su hijo había apostado que él ni siquiera iba a estar nominado al Oscar como mejor actor por The Two Popes, pero “tampoco cree en milagros”.

El abuelo de Sam Mendes

De haber sido posible, Sam Mendes hubiese llevado como invitado a su abuelo, Alfred Mendes, el verdadero mensajero de la Primera Guerra Mundial que protagoniza la historia de 1917, basada en la real Operación Alberich en la cual los alemanes fingieron que se estaban retirando cuando en verdad se habían ubicado en una mejor zona para atacar fácilmente a los franceses. Aquel mensaje salvó la vida de 1.600 soldados, pero perdió la batalla del Oscar, con tres premios frente a los cuatro de Parasite.

Liza Minelli y la película sobre su madre

Con jóvenes 73 años, Liza Minelli confirmó que no tiene la menor intención de ver a Renée Zellweger en la película Judy, aunque trata sobre su madre, Judy Garland, insistiendo que todo el tiempo siente la presencia de aquella, incluso con consejos como “Es una simple opinión, ¿para qué te preocupas? Sigue con tu vida”.

Una escena de 1917

Sam Mendes confesó que ensayaron nada menos que seis meses para poder filmar la película 1917 con una sola cámara siguiendo a los protagonistas. La escena final, donde el protagonista George MacKay se cae dos veces corriendo, fue totalmente real y quedó tal cual como lo vimos en el cine.

Cambios en la industria

Más allá de las quejas de Joaquin Phoenix, la Universidad del Sur de California USC, reveló un estudio que demuestra un cambio evidente en la industria del cine con un 31% de películas protagonizadas por actores menos representados (en comparación con un 27% en el 2018 y apenas un 13% en el 2017). El 43% de las producciones de cine también tuvieron una protagonista femenina, en comparación al 20% que había diez años atrás. Y entre los estudios, Disney se destaca en las recaudaciones con 4.100 millones de dólares de contenido femenino y 2.700 millones con películas donde el protagonista pertenece a un grupo menos representado.

Promoción

Margot Robbie había llegado por la nominación como Mejor Actriz de Reparto por ‘Bombshell’, aunque también pudo haber sido nominada por ‘Once Upon a Time in Hollywood’ (la Academia prohíbe que la misma actriz tenga dos nominaciones en la misma categoría). Y aunque se fue con las manos vacías, ganó en la promoción de la nueva superproducción que recién había estrenado en el mismo edificio del Teatro Dolby, con ‘Birds of Prey’ y el personaje de Harley Quinn que tanto tiene que ver con ‘Joker’. Aunque no aparece en el cine, en las historias de los comics ella había sido la psiquiatra del Joker que terminó siendo su amante y cómplice. La gran pregunta: ¿A la hora de filmar esa historia, el Joker será Joaquin Phoenix o volverá el mismo Jared Leto que apareció con Margot en ‘Suicide Squad’.

CEREMONIA

En una noche sin presentadores, abrieron con un musical que siguió con el buen humor de dos anteriores presentadores como Steve Martin y Chris Rock. Bromeando sobre la falta de presentadores, le agregaron el clásico monólogo para burlarse del Oscar, con la falta de actrices afroamericanas nominadas en la primera ceremonia 92 años atrás y solo una, esta noche. Las risas siguieron cuando al mencionar la Mejor Actriz de Reparto nominada Cynthia Erivo por “Harriet”, Rock agregó que en la película “ella es tan buena escondiendo negros que pudo esconder en el Oscar a todos los negros nominados”. Y las bromas siguieron, resaltando la falta de ‘vaginas’ entre los directores nominados, mostrando en cámaras a la directora de ‘Mujercitas’, Greta Gerwig que ni siquiera pudo ganar la otra nominación que ella sí había tenido como Mejor Adaptación de Guion (le ganó Taika Waititi con ‘Jojo Rabbit’).

Espectáculo internacional

La presentación de la nominada Mejor Canción ‘Into The Unknown’ de ‘Frozen 2’ fue un verdadero espectáculo internacional al reunir sobre el escenario nada menos que diez intérpretes diferentes del mismo personaje de Elsa, incluyendo la verdadera voz original de Idina Menzel que también había cantado antes la anterior ganadora del Oscar ‘Let it Go’, de la primera ‘Frozen’. Lo malo fue que perdieron frente a ‘Rocketman’ de Elton John

Brad Pitt sobre si sus hijos van a seguir el camino de la actuación

El primer premio de la noche fue para Brad Pitt, el gran favorito de la noche, con el primer Oscar como Actor por ‘Once Upon a Time in Hollywood’ que le dedicó a sus hijos, aunque detrás del escenario dijo que “recién cuando tengan 18 años vamos a hablar” sobre la posibilidad de que ellos también sigan el camino de la actuación tal cual como él y la madre, su ex, Angelina Jolie.

Lucha publicidad en TV

Aunque no se vio fuera de Estados Unidos, la cadena ABC (que es parte de la familia Disney) ya tenía vendida toda la publicidad diez días antes del Oscar, marcando el récord de 2.8 millones de dólares por comerciales de 30 segundos que incluso habían sido editados especialmente para esta noche. Los más famosos: Rolex, Google, Cadillac, M&M, McDonalds y Microsoft. Lo peor: no permitieron ninguna publicidad de Netflix por considerarlo competencia directa con el nuevos servicio streaming Disney +.

Espera

Antes de subir al escenario para abrir los famosos sobres, los presentadores podían esperar, tomando champagne en una sala especial a todo el lujo. Con el nombre de Green Room había sido diseñada especialmente por Rolex, como si fuera un refugio polar, para destacar la fragilidad de las regiones más extremas como una buena forma de homenajear al ecosistema.

Música

El compositor Lin-Manuel Miranda había llegado para mostrar como “la música puede cambiar el cine y como el cine puede cambiar la música” con escenas de Titanic, La Bamba o Footloose, pero en las imágenes no estaban su próximo éxito: la nueva música que él terminó de componer para la próxima versión de ‘La Sirenita’.

Guion

En el corte comercial, la gente pudo escuchar a Keanu Reeves preguntando quién tenía que abrir el sobre al Mejor Guion Original, porque tenía el micrófono abierto, pero Diane Keaton terminó abriendo el sobre que Keanu anunció para el primer Oscar de Bong Joon Ho con el Mejor Guion Original de ‘Parasite’. Más de uno hubiera querido que el micrófono siguiera abierto para que él pudiera contar algo del rodaje de ‘Matrix 4’, porque en la alfombra roja ya se había negado a hablar del tema.

Tarde

Salma Hayek, vestida obviamente con ‘su’ marca Gucci, llegó un poco tarde, pero a tiempo para entregar el premio más original, porque abrió los sobres con un verdadero Oscar, el guatemalteco Oscar Isaac, para premiar a la película ‘Ford v Ferrari’ como Mejor Edición de Sonido y ‘1917’ como Mejor Mezclado de Sonido

Doblaje

Aunque perdió la nominación como Mejor Actor de Reparto, Tom Hanks al menos pudo festejar el Oscar a la Mejor Película Animada de ‘Toy Story 4’ porque aunque no se note en el doblaje en español, él está detrás de la voz del famoso personaje de Woody. Mientras tanto, Al Pacino, además de competir con Hanks en la categoría de Mejor Actor de Reparto por ‘The Irishman’ quería celebrar el éxito de la nominación como Mejor Película de ‘Once Upon a Time in Hollywood’... No pudo ser.

Escolta

Después de llevarse el Oscar a la Mejor Canción original, Elton John desapareció por completo con el esposo David Furnish (que además es productor de ‘Rocketman’). Una escolta especial de la policía lo estaba esperando afuera del Teatro Dolby, para que pudiera llegar a la fiesta anual que él mismo organiza para el Oscar desde hace 28 años, con 900 invitados y una gala a beneficio de Elton John AIDS Foundation (que incluso compite en popularidad con otra fiesta que también organiza Madonna, para ver el Oscar fuera del Oscar, con famosos).

EL discurso de Phoenix

La directora de la orquesta ni se animó a ponerle música a Joaquin Phoenix cuando ya se había pasado del límite de los 45 segundos permitidos para el agradecimiento del Oscar, cuando él mismo dijo que el mayor agradecimiento era “haber conseguido la voz para quienes menos voz tienen”, tratando de convencernos que dejemos de tomar leche de las mismas vacas que en la ganadería tienen que mantener embarazadas, para separarlas de los terneros que terminan siendo la comida que él se niega a comer, como vegano.

Cambio

El director Todd Phillips contó que la escena de ‘Joker’ donde Joaquin Phoenix baila adentro del baño figuraba totalmente diferente en el guion. “Se suponía que él iba a sacarse el maquillaje para esconder también el arma y cuando fuimos a filmarla, Joaquin dijo que su personaje jamás escondería la evidencia”. Después de discutir 45 minutos, probaron filmar la escena, pasando la música desde un iphone y cuando Joaquin empezó a bailar, filmaron y... es lo que se vio en el cine y en las 11 nominaciones del Oscar (En total terminó ganando dos premios con Mejor Música Original y el Mejor Actor Joaquin Phoenix).

Final

Con una ovación del público, Jane Fonda fue la mejor recibida de la noche, para presentar “el impacto que generó el cine, este año” con la última categoría Mejor Película que acaparó la gran sorpresa de la coreana ‘Parasite’ con una epidemia de alegría que contagió mucho más que el Coronavirus

Duración

Se cumplió. La ceremonia del Oscar duró media hora menos que ‘The Irishman’ que se terminó con las manos totalmente vacías después de haber recibido nada menos que diez nominaciones y ningún Oscar.

Oficial

Al término de la gran noche, los ganadores apenas tuvieron que subir un piso por la escalera mecánica para ir a la fiesta oficial del Governor’s Ball donde el 70% del menú era vegetariano, en honor a Joaquín Phoenix. Lo mejor: hubo entrega de Oscars para todos, aunque eran unas miniaturas de chocolate bañadas en verdadero oro de 24 kilates.

Salida

Para cuando terminó la ceremonia ya habían quitado todas las decoraciones de la alfombra roja que casi quedó a oscuras, con tres puestos de chocolate caliente y café expreso ubicados estratégicamente a lo largo de la entrada, para quienes tenían que esperar la llegada de los autos con chofer (hace tiempo que no hay limosinas y Uber tampoco quedaba muy ‘chic’).

Reglas

Otra de las fiestas populares de la noche fue la que organizó Netflix en el mismo San Vicente Bungalows dónde antes solía estar la exclusiva fiesta de la revista Variety. Y en un lugar por donde pasó la ganadora Laura Dern con los perdedores Al Pacino, Scarlett Johansson y Adam Driver, nadie pudo entrar sin permitir que en la entrada taparan todas las cámaras de los teléfonos celulares, con un ‘sticker’ verde que es la clásica regla del popular Club. No hubo ningún ‘streaming’ en vivo de la fiesta que menos festejó en el Oscar