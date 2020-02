El actor subió al escenario del Dolby Theathe para recibir su estatuilla dorada como mejor actor en “Joker” y ofreció un discurso defensa de los animales

“Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra: 'corre al rescate con amor y la paz te seguirá’", dijo emocionado Joaquin Phoenix tras ganar su primer Oscar por su papel de Arthur Fleck en Joker, recordando así a su hermano River, quien murió de una sobredosis la noche del 30 de octubre de 1993 en el club nocturno The Viper Room, de Los Ángeles.

Phoenix, de 45 años, superó en la categoría al español Antonio Banderas, nominado por su papel de Pedro Almodóvar en “Dolor y gloria”, así como Leonardo DiCaprio (“Once Upon a Time in Hollywood"), Adam Driver (“Marriage Story”) y Jonathan Pryce (The Two Popes).

Esto marca la primera victoria en los Oscar para Phoenix, habiendo sido nominado tres veces antes por The Master (2013), Walk the Line (2006) y Gladiator (2001)

Estoy tan lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros nominados o de nadie en esta sala, porque compartimos el mismo amor, el amor por el cine y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria, no sé qué sería de mí sin ella”, dijo el actor, de 45 años, al recibir el premio

Phoenix dijo que a lo largo de su campaña de los Oscar, ha estado agradecido por la oportunidad de usar su voz “para los que no tienen voz”. Continuó diciendo que si él u otros nominados están discutiendo la desigualdad de género, el racismo, los derechos indígenas o los derechos de los animales, “estamos hablando de la lucha contra la injusticia”.

“Hablemos de desigualdad de género, de racismo, de los derechos LGTB, de los animales... la lucha contra las injusticias. Un pueblo, una raza no tiene derecho a explotar a los otros con impunidad. Nos hemos desconectado mucho del mundo natural y estamos en un mundo egocéntrico y explotamos nuestro entorno para nuestro bien. Creemos que la idea del cambio político es que tenemos la necesidad de sacrificar algo, pero cuando aprovechamos el amor como principio podemos llevar a cabo sistemas de cambio beneficioso para el ser humano", manifestó el actor en su discurso

Phoenix terminó su discurso agradeciendo a quienes “me dieron una segunda oportunidad” y luego leyó una letra escrita por su hermano cuando tenía 17 años.

“He sido un sinvergüenza en mi vida”, dijo Phoenix, con un temblor en su voz. “He sido egoísta. He sido cruel a veces. Difícil para trabajar. Y estoy agradecido de que muchos de ustedes en esta sala me hayan dado una segunda oportunidad”, expresó

Su primer premio de la Academia de Hollywood sigue a meses de polémica sobre este aclamado filme de Todd Phillips enfocado en el origen del archienemigo de Batman, y que avivó temores en los Estados Unidos por la posibilidad de que incitara a la violencia.

El actor se transformaría en el segundo Guasón en llevarse un Oscar, luego de la victoria póstuma de Heath Ledger en 2009 por su rol secundario en El caballero de la noche.

Phoenix tuvo un amuleto de la suerte: su traje de Stella McCartney. Debido a un compromiso con el medioambiente, principalmente para concientizar contra la cultura del desperdicio, Phoenix eligió usar un solo traje para toda la temporada de premios.

“Estoy orgullosa de unir fuerzas con vos, Joaquin. Seguí inspirando a la gente e iluminándonos con tu luz”, afirmó McCartney.

Phoenix estuvo acompañado por su novia Rooney Mara en los Oscar 2020.