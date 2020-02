Tiene 35 años, es empresaria y madre de un niño. Y ha ganado el certamen cambiando los estereotipos de belleza que hasta ahora se habían impuesto

Parece que el concepto de belleza, por suerte, está cambiando. Y buen ejemplo de ello son los certámenes de belleza, donde la imagen clásica del 90-60-90 comienza a ser un prototipo anclado en el pasado. El concepto de percepción irreal que giraba entorno a las participantes se está difuminando para dar paso a mujeres que apuestan por mostrar un lado mucho más real. Así lo hizo el pasado año la Miss Universo Rozanna Purcell, que posó luciendo orgullosa sus estrías y celulitis. Y algo similar acaba de hacer Leonie von Hase, quien acaba de coronarse como Miss Alemania con una actitud que rompe los moldes

Cuando se subió al escenario ya vimos que no era como las demás: esta empresaria de 35 años no solo es la ganadora con mayor edad hasta la fecha, también es diferente por su actitud. "No tengo ganas de ser la típica Miss. Mis prioridades no van a cambiar porque me den un papel más”, explicaba ella, haciendo referencia a que el título no se le va a subir a la cabeza

Esta empresaria, dueña de una tienda de ropa vintage, nació en Namibia, aunque hace tiempo que reside en Alemania. Tiene un hijo de tres años, está casada y es ardua defensora de la libertad de las mujeres, especialmente a la hora de vestir, terreno al que se dedica de pleno con su negocio

"La feminidad no se define por la ropa" afirmaba esta Miss Alemania al diario Bild. "No necesito un vestido para expresar mi feminidad". Y prueba de ello son las fotos que comparte en su Instagram y en el de su tienda, donde ella misma posa como modelo. Los trajes de chaqueta y pantalón son sus preferidos, así como mezclar diferentes estilos con un toque masculino siempre presente. "La belleza es interior, el carácter y la experiencia vital son más importantes”

Y es que aunque ha sido seleccionada como ganadora, Leonie von Hase no tiene intención de dedicarse a tiempo completo a cumplir con sus compromisos como Miss Alemania. Ella ha declarado que seguirá centrada en su vida y su negocio.

Esta ha sido la primera vez que el concurso ha permitido presentarse a mujeres más mayores, subiendo el límite de edad en 39 años. También se ha eliminado el desfile en bikini, algo típico hasta la fecha que ha sido muy criticado al considerarse que cosifica a las mujeres.