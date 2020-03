La cantante estadounidense presentó la noticia en un video con su prometido, quien ya es padre de un niño de 9 años

Katy Perry está embarazada. Lo anunció ella, quien espera su primer hijo junto con Orlando Bloom, el actor norteamericano de 43 años que ya es padre de un niño de 9 años. “Hay muchas cosas que sucederán este verano, no solo daré a luz, literalmente, sino también figurativamente a algo que ustedes han estado esperando”, dijo, refiriéndose tanto al nacimiento de su hijo como a su próximo álbum, durante una transmisión en directo en su cuenta de Instagram.

“Estamos emocionados y felices”, dijo a sus fanáticos que seguían la emisión en vivo refiriéndose a Bloom y al próximo integrante de la familia. Ante sus seguidores -que no podían creer la inesperada noticia- Perry también habló sobre sus antojos durante el anhelado embarazo, y compartió: “Literalmente nunca me importó lo picante y ahora tengo que llevar la salsa Tabasco en mi bolso”. También reveló que se ha convertido en una gran cliente de Impossible Foods, una compañía que crea carne artificial y que es furor entre muchos norteamericanos

“Estás cordialmente invitado al estreno de #NeverWornWhite”, había escrito la mujer de 35 años en Instagram, junto con un adelanto de cuatro segundos de la nueva canción y video musical. La leyenda (que coincide con el título de la canción) aparentemente hace referencia a su boda con Russell Brand en 2010, donde vistió de gris y no de blanco, como suelen hacer las novias cuando contraen matrimonio. Su enlace con Bloom será luego de dar a luz. en una boda que será “íntima y pequeña”.

Hace un tiempo, Perry confió: “Orlando y yo estamos unidos con nuestro enfoque. No se trata de la fiesta, se trata de la reunión de personas que nos harán responsables cuando las cosas se pongan realmente difíciles. Esos son solo los hechos cuando estás con alguien que te reta a ser tu mejor yo"

En una conversación con Capital Breakfast recordada por la revista People, la cantante y jurado de American Idol contó el momento en que Bloom le propuso casamiento hace ya más de un año. “Solo recuerdo estar con él cenando en un lugar, un restaurante italiano, porque cuando obtengo un pase, solo quiero rellenar mi cara con pasta. Así que llego allí y está afeitado. No lleva zapatillas de tenis. Pienso: ‘Ah, m..., ¡algo está pasando! Estábamos ordenando y pensé: ‘¿Quién es esta persona?’ (luego) me subí a un helicóptero y él me pidió que me casara con él, y aterrizamos en este edificio y luego bajamos las escaleras y mi familia y amigos estaban allí y muchísimas flores que jamás hayas visto”