El anuncio fue realizado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Las instalaciones se usarán en caso de que los hospitales de la zona completen su capacidad y podrá ampliarse para albergar 1.000 camas. Al miércoles por la tarde, el estado registraba casi 15.500 casos y más de 300 muertes

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este jueves que el centro de convenciones de Miami Beach será reacondicionado para convertirse en un hospital y, de esa manera, ampliar la infraestructura sanitaria del estado ante el avance del coronavirus.

DeSantis explicó que las instalaciones contarán con 450 camas -400 para internaciones comunes y 50 de cuidados intensivos- y podrá incrementarse su capacidad a 1.000 de presentarse la necesidad.

Los pacientes comenzarán a ser enviados allí si la capacidad hospitalaria existente del área se ve sobrepasada. Se espera que el hospital comience a estar operativo para el 27 de abril. “No sabemos que puede llegar a traer un incremento (de casos), pero tenemos que prepararnos para ello”, expresó DeSantis en un mensaje público

Además, DeSantis indicó que, en contraste con hospitales provisorios emplazados en otras partes del país, este sí recibirá pacientes con casos de Covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Por ejemplo, el USNS Comfort, buque hospital de la Marina de los Estados Unidos que atracó en Nueva York el 30 de marzo para ampliar la capacidad de respuesta de la ciudad al brote, tiene como propósito atender pacientes que no tengan cuadros de Covid-19.

El gobernador no aclaró si el hospital solo recibirá pacientes con la enfermedad.

Al miércoles, la capacidad hospitalaria del condado de Miami-Dade estaba completa en un 40,1 por ciento, un descenso del 2,9 por ciento comparado con el 43 por ciento presentado en la noche del martes, de acuerdo a datos de la administración de salud del estado

Este no es el primer esfuerzo para ampliar la capacidad sanitaria del estado ante la pandemia. A mediados de marzo, autoridades de Florida anunciaron la construcción de tres hospitales de campaña: uno en Orlando, otro en el Aeropuerto Ejecutivo de Fort Lauderdale y el tercero en Ocala. También se construyó uno en Tamiami park, en Miami.

“Aunque espero que no se necesite y soy optimista acerca de la posibilidad de que no veamos un pico de casos, la esperanza y el optimismo no son principios por los que me pueda regir”, dijo al Miami Herald el alcalde de la ciudad de Miami Beach, Dan Gelber. “Tenemos que prepararnos para lo peor y esperar lo mejor”, agregó.

Al miércoles por la tarde, el estado registraba casi 15.500 casos y más de 300 muertes. El condado de Miami-Dade, en tanto, reporta más de un tercio de esos casos y un sexto de las muertes, con 5.354 y 49, respectivamente. 453 de ellos tienen lugar en Miami Beach.

Se espera que el pico de transmisiones en el estado tenga lugar el 21 de abril, fecha alrededor de la cual se estiman hasta 242 muertes por día, de acuerdo a una proyección de la facultad de Medicina de la Universidad de Washington

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, recorre el centro de convenciones que será convertido en un hospital con 450 camas (by REUTERS)

Todos los habitantes de Florida están en cuarentena obligatoria desde el 1 de abril, medida que se extenderá durante 30 días. DeSantis, quien hasta entonces resistía los llamados a hacerlo -especialmente por parte de legisladores demócratas- tomó la decisión un día después de que el presidente Donald Trump extendiera las recomendaciones a nivel nacional de mantener el distanciamiento social. Su reticencia a implementar medidas le valió duras críticas.

Hasta entonces, solo cuatro condados de Florida habían implementado cuarentenas. Miami-Dade era uno de ellos, habiéndolo hecho a partir del 25 de marzo. La orden permite a los 470.000 habitantes de Miami realizar actividades recreativas pero no en parques y playas, cerrados por la crisis, respetando las medidas de distanciamiento social.

Además, a partir del 7 de abril entró en vigencia la orden de cubrirse la nariz y la boca en comercios esenciales. La medida obliga a empleados y clientes de supermercados, farmacias y restaurantes a tomar este recaudo mientras se encuentren dentro de los establecimientos.

La ordenanza indica que la gente puede utilizar una mascarilla normal o casera y también pañuelos o bufandas. Además, recuerda que se debe mantener distancia para evitar el contagio.