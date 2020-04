Según los datos de la opositora Asamblea Nacional, la inflación de Venezuela en marzo llegó al 21,2% y la acumulada del año es de 145,3%.

La suspensión de actividades para evitar la expansión del coronavirus en Venezuela, continúa afectando a la población, especialmente en el ámbito de la economía.

Durante un recorrido realizado por varios sectores populares de la capital venezolana, la Voz de América pudo constatar cómo, a medida que transcurren los días de confinamiento, crece la preocupación de la ciudadanía ante la imposibilidad de trabajar y el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad

“Los productos están demasiado caros, han aumentado desde ayer para hoy en un alto porcentaje. Lo que es el salario mínimo es medio cartón de huevos. Eso no alcanza para nada, afecta sobre todo en el estomágo, hay mucha hambre, demasiado”, afirmó Nelio Ramírez, uno de los ciudadanos consultados.

Por su parte, Lilian Marcano, otra consultada, afirmó a la VOA: "Los precios están carísimos. Están subiendo los precios como les da la gana. Están haciendo los que les da la gana. Yo estoy muy preocupada. A mi esposo recientemente le dio un ACV (accidente cerebro vascular) y la que anda rebuscándose por ahí soy yo, si no me muero de la cuarentena me voy a morir de hambre”

Otro consultado, José González, comentó que "con ese aumento del precio del dólar, no bajan los precios, entonces imagínate, ya el sueldito no alcanza. Es muy preocupante porque hay personas que viven del lo que hacen diariamente. ¿Cómo hacen?“

Según los datos de la opositora Asamblea Nacional, la inflación de Venezuela en marzo llegó al 21,2% y la acumulada del año es de 145,3%. Según el dólar oficial, el ingreso mensual mínimo en el país, que incluye el sueldo y bono alimentación, es de 4.50 dólares.



El gobernante en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, ha reiterado que, a pesar de las adversidades de la pandemia y las amenazas del denominado imperialismo, se están implementando lo que llamó un conjunto de medidas que permitirán que el país siga superando gradualmente la situación.