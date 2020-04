México extiende cuarentena para frenar contagios del coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las decisiones de su gobierno frente a la pandemia se toman con base en estudios técnicos y científicos.

Autoridades mexicanas ampliaron el periodo de aislamiento de la población para tratar de detener la velocidad de los contagios del COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.



En vez de concluir el día 30 de este mes, como se tenía previsto, la llamada Jornada de Sana Distancia se mantendrá un mes más, hasta el 30 de mayo, en las grandes ciudades y municipios como Monterrey, Guadalajara, Tijuana y la Ciudad de México, donde existe el grueso de los contagios que sumaban los 6.297 en todo el país.

El gobierno de la República informó que se contabilizan 979 municipios en los que no se presentan contagios, y en los cuales las actividades de toda índole se reanudarán de manera gradual a partir del 17 de mayo.

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, pidió a la población mantenerse en los municipios de residencia para no llevar el contagio a otros lugares.

"Necesitamos que las personas que viven en las zonas de baja o nula transmisión permanezcan en esa zona de baja o nula transmisión, que no se desplacen a zonas de mayor transmisión, y viceversa: que quienes vivimos zonas de alta transmisión no vayamos a zonas de baja transmisión porque esto transportaría los contagios”, indicó el funcionario.

De acuerdo con las autoridades, entre el 8 y el 10 de mayo podría darse el pico máximo de contagios, además de que el primer ciclo de la epidemia se extendería al 25 de junio, cuando se llegue al 95% de los casos esperados.



López Gatell precisó que “todavía técnicamente no estamos en la fase 3 en forma generalizada, pero hemos dicho que, dada la intensidad de transmisión, existen zonas que hay que tratar como fase 3”.



El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las decisiones de su gobierno frente a la pandemia se toman con base en estudios técnicos y científicos, pues no se trata de ocurrencias, y aseguró que, según los pronósticos, ya no habrá el pico de contagios que rebase al sistema de salud.

“Aún cuando ya no va a haber el pico que nos rebase, porque tenemos las camas y tenemos los ventiladores y tenemos ya los especialista, es otra la proyección; no es lo que iba a pasar si no tomábamos decisiones. Aun así tenemos que seguirnos preparando para que salvemos vidas”.

En el informe más reciente las autoridades reportaron la cifra de 486 muertes ocasionadas por el coronavirus. La Ciudad de México encabeza el número de fallecidos con 110 personas, mientras que hay 46 muertos en el Estado de México y 40 en Sinaloa.

Los presidentes de los países más grandes de la región, Brasil y México, han sido los más irresponsables a la hora de enfrentar la pandemia del coronavirus, aseguró recientemente el director de Human Rights Watch para América Latina, José Miguel Vivanco, en declaraciones a la​ Voz de América .

Argumentó que López Obrador tardó en imponer cuarentenas en el país y restó importancia a los alcances de la pandemia, animando a los ciudadanos a mediados de marzo a seguir haciendo vida normal y a las familias a “salir a comer fuera”.