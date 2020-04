Saqueos en el oriente de Venezuela dejan al menos siete heridos

11:46 a.m.

Por lo menos seis comercios resultaron afectados. Efectivos de la Guardia Nacional y organismos de seguridad locales actuaron para detener la violencia.

Al menos siete personas resultaron heridas luego de que cientos de ciudadanos en una localidad al oriente de Venezuela saquearan algunos establecimientos de alimentos este miércoles.

La información fue confirmada a la Voz de América por dos diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, quienes detallaron que los heridos fueron 3 hombres, 2 mujeres y 2 adolescentes.

Los eventos sucedieron en Cumanacoa, a 45 minutos de Cumaná, capital del estado Sucre y una de las ciudades más importantes de la región.

Lamentablemente hay 7 heridos en el Hospital de #Cumanacoa producto de los disturbios, me informan que son 3 hombres, 2 damas y 2 adolescentes. Las heridas incluyen fracturas y presuntamente 1 de bala. Hay otros heridos que se niegan a ir al Hospital ya que temen ser detenidos. pic.twitter.com/VPjufhIluM — Robert Alcalá (@robertalcalasu) April 22, 2020

Robert Alcalá, diputado de esa región, relató a la VOA que los disturbios se desataron porque los comerciantes no habían abierto sus locales pasadas las 10:00 a.m. mientras remarcaban [aumentaban] los precios, debido a la subida del dólar en el mercado no oficial.

“Esto ocasionó que la gente se aglomerara, se desesperara y comenzaran a causar algunos disturbios que terminaron en saqueos”, indicó el parlamentario.

Al menos 6 comercios fueron afectados, entre ellos una carnicería y varios supermercados. La Guardia Nacional y organismos de seguridad locales actuaron para detener los saqueos.

Dos personas resultaron heridas con arma de fuego y una por arma blanca. Los heridos tuvieron que ser traslados a otra población porque en el hospital de la localidad “no había cómo prestarle la debida atención”, apuntó Alcalá.

En #Cumanacoa Municipio #Montes de #Sucre la gente salió a saquear. Argumentan que Comerciantes cambiaron los precios hoy a media mañana y que están pasando hambre. No resisten la falta de gasolina y los altos precios. @AsambleaVE @jguaido @ADemocratica pic.twitter.com/pKE68njfbm — Robert Alcalá (@robertalcalasu) April 22, 2020

“Hay otros heridos que no quisieron ir al hospital porque temían que podían ser detenidos”, agregó.

Milagros Paz, otra parlamentaria del estado, detalló que entre las heridas también habría fracturas.

“La falta de los alimentos ha hecho que en menos de 3 días, 2 municipios (...) del estado Sucre la gente haya salido a protestar y, ante la pasividad de las autoridades de resolver la situación, de origen a los saqueos”, indicó la parlamentaria.

En su cuenta de Twitter, Alcalá hizo un llamado a la ciudadanía a “canalizar la protesta de manera cívica, no producir saqueos ya que los comerciantes no son los culpables de la alta inflación”.

Ni el alcalde del municipio donde se encuentra Cumanacoa, ni el gobernador del estado o ninguna otra autoridad se han pronunciado por los hechos.

“A la dictadura se le vienen encima las consecuencias de sus mentiras”, indicó por su parte el presidente interino del país Juan Guaidó en un tuit donde comenta la noticia.

A la dictadura se le vienen encima las consecuencias de sus mentiras.



Han subestimado al Pueblo, creyendo que la represión y el miedo pueden contener lo inevitable.



Gobierno de Emergencia Nacional sin los usurpadores es urgente. https://t.co/mTz5kirfew — Juan Guaidó (@jguaido) April 22, 2020

El gobierno en disputa, ni el gobernador estatal o el alcalde de Cumanacoa, ambos oficialistas, se han pronunciado hasta el momento de esta publicación.

*Con información de Luisana Solano y Adriana Núñez Rabascall.