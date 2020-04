Cada vez hay más reportes en distintos países del mundo de personas que, tras haber superado los síntomas de la enfermedad e incluso haber recibido el alta, siguen teniendo el virus en el cuerpo

Con variaciones mínimas, la misma secuencia se está repitiendo en muchas partes del mundo. Un paciente llega a un hospital con síntomas de Covid-19. Es internado y, luego de varios días o incluso semanas, se recupera y recibe el alta. Transcurridas otras semanas, a pesar de no tener ningún síntoma, le vuelven a hacer la prueba y sigue dando positivo. Esto se está convirtiendo en uno de los grandes misterios para los médicos que tratan de develar cómo opera el coronavirus.

Es lo que sucedió con al menos 30 pacientes en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, donde se originó el brote. Jiao Yahui, inspector de la Comisión Nacional de Salud, contó que se habían recuperado de la enfermedad, pero seguían dando positivo, según informa Caixin

Es cierto que son los menos. La gran mayoría de los enfermos recuperados empiezan a dar negativo en los tests alrededor de 20 días después de la infección. Pero hay otros que, pasados 40 días, siguen dando positivo. E incluso están los que, habiendo dado negativo tras su recuperación, vuelven a dar positivo tiempo después, aunque sin ningún síntoma.

Estos casos excepcionales generan mucha preocupación en la comunidad científica. No tanto por la salud de los afectados, ya que no reportan ninguna afección, sino por la posibilidad de que puedan transmitir el virus a personas sanas, contribuyendo a la propagación de la pandemia. Hasta ahora, el estándar para dar por recuperado a un paciente era que diera negativo en dos pruebas consecutivas. Pero puede que este criterio ya no sea válido

Un médico del Hospital Jinyintan, que recibe pacientes de Covid-19 en Wuhan, contó al medio de noticias chino que en los casos de pacientes que vuelven a dar positivo tras su recuperación son trasladados a sitios de aislamiento en sus comunidades. De todos modos, por el momento, los epidemiólogos chinos consideran poco probable que esos pacientes sean muy infecciosos, y no creen que sea posible portar el virus de por vida.

La hipótesis más optimista para explicar este misterio es que lo que detecten los tests sean rastros del virus, pero que este no se encuentre ya activo en el organismo. Zhang Boli, presidente de la Universidad de Medicina Tradicional China de Tianjin, afirmó que la secuenciación del genoma del virus de algunos de esos casos reveló de hecho que estaba muerto.

Preocupación en Corea del Sur

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea (CDC) informaron semanas atrás que 91 pacientes clasificados como curados en el país habían dado positivo nuevamente. En lugar de una nueva infección, el virus podría haberse reactivado en estas personas, dado que dieron positivo poco después de salir de la cuarentena, dijo Jeong Eun-kyeong, directora general de los CDC coreanos. “Damos más peso a la reactivación como posible causa, pero estamos realizando un estudio exhaustivo al respecto”, dijo.

“Ha habido muchos casos en los que un paciente durante el tratamiento da un resultado negativo un día y positivo otro día”, agregó. Se considera que una persona está completamente recuperada cuando dos pruebas realizadas durante un intervalo de 24 horas muestran resultados negativos

Corea del Sur fue uno de los primeros países en registrar un brote de coronavirus a gran escala, pero el país acumula solo 200 muertes y una disminución de los casos nuevos desde su pico el 29 de febrero. Uno de los programas de pruebas de mayor alcance del mundo y un enfoque centrado en la tecnología para hacer un seguimiento de las infecciones ha hecho posible que Seúl contenga la epidemia sin aislamientos o un gran impacto en las empresas.

A fines de febrero, la prefectura de Osaka en Japón dijo que una mujer que trabajaba como guía de buses turísticos dio positivo al coronavirus por segunda vez. El caso se produjo tras reportes en China de que pacientes dados de alta en el país estaban enfermándose de nuevo tras salir del hospital. Uno de esos casos se dio en la ciudad de Xuzhou, donde un padre y su hija volvieron a ser internados tras haber sido dados de alta dos semanas antes.