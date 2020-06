Histórico, la Casa Blanca apaga sus luces en medio de una fuerte protesta por la muerte de George Floyd

Después de décadas, la Casa Blanca apagó sus luces, algo que no ocurría desde 1889, durante el sexto día de violentas protestas a causa del asesinato de George Floyd tras un arresto policial en Minesota en un hecho histórico.

Los manifestantes causaron destrozos en edificios aledaños y prendieron fuego a una bandera estadounidense muy cerca del monumento a Washington, en la sexta jornada de protestas en el país. Descargaron toda su furia frente a la Casa Blanca, cuyos empleados de la Administración Trump decidieron apagar todas las luces en un momento para intentar desorientar a los manifestantes.

El toque de queda estará en vigor entre las "23:00 del domingo hasta las 06:00 del lunes", precisó Bowser en su cuenta de Twitter, donde también anunció que ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para apoyar a la policía.

Este lunes será la séptima jornada de protestas en los Estados Unidos por el asesinato de George Floyd y no sólo se registran disturbios en la Casa Blanca sino también en todo Washington. Por caso, manifestantes prendieron fuego la histórica iglesia de San Juan, cerca de la Casa Blanca.

