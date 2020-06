Atacan a balazos la base naval donde asesinaron a los tres infantes de marina

11:15 a.m.

El periódico El País informó que dos intrusos intentaron ingresar este sábado al puesto de control de la antena ubicado en el Cerro, Montevideo, lugar donde fueron asesinados tres infantes de marina el pasado domingo.

Según informó el periódico El País, el hecho sucedió en el mismo sitio del triple crimen ocurrido apenas seis días atrás. La seguridad del predio fue reforzada con un efectivo más.

De acuerdo a lo que reconstruyó el periódico citado, la guardia repelió a los intrusos con disparos al aire y nadie resultó herido.

Sobre los hechos se manejan dos versiones. Una fuente afirma que los individuos, que aún no fueron identificados, no poseían armas, sin embargo la Policía indicó que efectivamente hubo un intercambio de disparos con los delincuentes y que se realizaron un total de once detonaciones de advertencia para que los intrusos se retiren del lugar.

Este hecho sucede a menos de una semana del triple asesinato a los infantes. El domingo pasado, los marineros de primera Juan Manuel Escobar, Alex Guillenea y Alan Rodríguez, de 22, 25 y 31 años, respectivamente, murieron por disparos.

La hipótesis de la Fiscalía es la de que un ex funcionario de la Armada atacó a quienes fueron sus compañeros hasta marzo con el móvil del “hurto de armas”. Eso explicaría que el acceso del atacante al lugar fuera sin violencia, ya que él conocía “a la perfección” tanto el espacio de la guardia como “la operativa de seguridad” que desarrollaban las tres víctimas, dijo la fiscal.

