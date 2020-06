Sepultan a George Floyd, muerte que inspiró una reacción global contra la injusticia racial

Este martes familiares y amigos darán el último adiós a George Floyd en un funeral privado en la ciudad estadounidense de Houston, dos semanas después de que su muerte bajo custodia policial,provocará protestas contra la brutalidad policial en numerosas ciudades de Estados Unidos y el mundo.

Floyd será enterrado junto a su madre.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, rindió homenaje a Floyd y aseguró que la familia de Floyd participará en las discusiones sobre la reforma policial.

“George Floyd no ha muerto en vano. Su vida será un legado vivo sobre la forma en que Estados Unidos y Texas responden a esta tragedia ”, dijo Abbott.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden se reunió con los familiares de Floyd durante más de una hora en Houston el lunes, según el abogado de la familia, Benjamin Crump.

