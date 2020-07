Pompeo asegura que "América Latina no tiene mejor amigo que EE.UU. en el Hemisferio Occidental"

8:29 a.m.

Este lunes el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló que la administración del presidente Donald Trump trabaja con el compromiso de mantener la estabilidad económica en todo el hemisferio, sin embargo, remarcó que primero hay que “lograr una región de libertad”, especialmente en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

“Hoy, únicamente la gente de Cuba, Nicaragua y Venezuela están bajo regímenes autoritarios en este hemisferio y estamos trabajando para cambiar estos casos aislados”, mencionó Pompeo.

También recordó que “Sin libertad no hay prosperidad económica, no hay progreso social y no hay un futuro mejor para nuestros pueblos”, agregó al respecto.

Asimismo, indico que están trabajando en conjunto con organismos internacionales la Organización de Estados Americanos (OEA) “para ayudar al pueblo venezolano, también para asegurar elecciones libres y justas en Bolivia e investigar los abusos del régimen de (Daniel) Ortega en Nicaragua”.

Pompeo manifestó que los países de América Latina no tienen “mejor amigo que Estados Unidos en el hemisferio occidental” y animó a los gobiernos de estas naciones seguir creando alianzas.