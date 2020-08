Michelle Obama pide votar por Joe Biden en elecciones de noviembre

"Si crees que las cosas posiblemente no pueden ir a peor, confía en mí, pueden y lo harán si no acometemos un cambio en estas elecciones. Si esperamos acabar con este caos, tenemos que votar por Joe Biden como si nuestras vidas dependieran de ello" expresó la ex primera dama de los estados Unidos Michelle Obama al tomar la palabra en la noche del lunes en la convención del Partido Demócrata.

De igual manera la esposa de Barack Obama calificó a quien fuera la mano derecha de su marido durante sus ocho años de presidencia como "un buen hombre", con "empatía" y que "sabe escuchar".

Asimismo, según la ex primera dama quien subrayó como el tándem formado por Obama y Biden dejó el país hace cuatro años con una economía boyante y millones de personas bajo la cobertura del sistema sanitario público que ellos forjaron. "Éramos respetados en todo el mundo", aseguró.

"Cuatro años después el estado de esta nación es muy diferente. Más de 150.000 personas han muerto y nuestra economía está en la ruina debido al virus que este presidente menospreció durante demasiado tiempo", acusó.

Obama lamentó que todos los ciudadanos están aún sufriendo "las consecuencias" de las elecciones del 2016, cuando Donald Trump se alzó con la presidencia frente a la demócrata Hillary Clinton.

"Ser presidente no cambia quién eres, lo revela. Pero una elección presidencial puede revelar también quiénes somos. Hace cuatro años, demasiada gente optó por creer que sus votos no importaban. Quizás estaban cansados. Quizás pensaron que el resultado no sería reñido. Quizás las barreras parecían demasiado escarpadas. Cualquiera que fuera la razón, al final, esas elecciones enviaron a alguien a la Oficina Oval que perdió el voto popular nacional por casi tres millones de votos.", observó mirando directamente a cámara.