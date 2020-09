Ciudadano desesperado por no encontrar trabajo pone a la venta sus órganos

El medio costarricense La Teja informó que un ciudadano del barrio Cuba está tan desesperado por estar sin trabajo y no poder comprar comida en su casa que ofreció vender sus órganos en Facebook.

El ciudadano es identificado como Jeudy Segura Calderón, de 43 años, y quien asegura tener esposa y cuatro hijos que alimentar, pero lleva cinco meses sin conseguir trabajo.

Él es uno del medio millón de ticos que están sin empleo debido a la crisis generada por la pandemia del covid-19, la cual disparó el desempleo a un 24% de la población.

“La desesperación me deja esto. Vendo mi riñón, mi páncreas, médula ósea, mi piel. Mis hijos me piden galletas y comida, y no sé qué hacer. Si alguien necesita un donador, aquí estoy. Vendo parte de mi cuerpo, estoy sano, lo que ocupen. Tiene precio, ese precio es para la felicidad de mi familia”, Jeudy Segura Calderón, padre de familia

En declaraciones a La Teja el ciudadano mencionó “yo tengo quince años de casado, uno de mis hijos es autista. Durante todo este tiempo le hemos hecho frente a la vida, no hemos necesitado ninguna ayuda, somos costarricenses.

“Pero me apunté para el bono Proteger, para la ayuda que da la municipalidad, para los diarios y nada. Nosotros cumplimos los requisitos, pero nada, no nos toman en cuenta. Yo quiero alzar mi voz, me estoy ahogando en este vaso de agua, estoy desesperado. Vendo mis órganos, hago lo que sea por mis hijos”, aseguró este padre de familia.