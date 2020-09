Jeanine Áñez se retira de la contienda presidencial de Bolivia

9:25 a.m.

En un video grabado por la presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este jueves su renuncia a la candidatura a la presidencia en las próximas elecciones, una decisión que había sido adelantada horas antes por miembros de la alianza Juntos. Su compañero de fórmula, Samuel Doria Medina, también renunció.

“Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura”, indicó Áñez en un mensaje grabado emitido en la tarde de este jueves. “Si no nos unimos, vuelve [Evo] Morales, si no nos unimos la democracia pierde”, agregó.

“Hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa, está en juego la democracia en Bolivia”, expresó la presidente interina.

“Pido a los bolivianos de todo el país que apoyen la unidad. Seguiré en mis funciones como presidenta cuidando de todos los bolivianos hasta la instalación de un gobierno electo", señaló.

Distintos sondeos muestran que la mandataria interina había perdido intención de voto durante las últimas semanas. El ex presidente Mesa, en tanto, se ubica segundo por detrás del candidato del MAS, Luis Arce, por lo que el ex mandatario buscaría absorber el apoyo de Áñez para evitar una victoria del partido de Evo Morales.

Según pudo confirmar Infobae, un asunto central de la reunión que mantuvieron Áñez y Mesa refiere al destino de los distintos candidatos a diputados y senadores que integran las listas que llevan a Áñez como candidata.

Poco después del mensaje grabado de la presidente interina, Mesa se expresó en su cuenta de Twitter: “Valoro la decisión asumida por la Presidenta Jeanine Áñez como una contribución a la democracia. Estamos siempre dispuestos al diálogo.

La decisión de cerrarle el paso al MAS y abrir una nueva etapa donde primero este la gente siempre será del pueblo boliviano”.