Trump sale del hospital brevemente; médicos informan dos caídas en saturación de oxígeno

8:53 a.m.

Después de tuitear un video el domingo por la noche diciendo que está "recibiendo excelentes informes" de sus médicos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió una pequeña sorpresa para sus partidarios fuera del hospital donde está siendo tratado por COVID-19.

Luego, el presidente abandonó brevemente el Centro Médico Militar Walter Reed en una camioneta blindada con agentes del Servicio Secreto para pasar junto a una multitud que agitaba banderas y vitoreaban fuera del hospital.

"El presidente Trump participó en una pequeña caravana de última hora para saludar a sus seguidores afuera y ahora ha regresado a la suite presidencial dentro de Walter Reed", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, en un comunicado.

El domingo temprano, los médicos que trataron al presidente revelaron que el mandatario experimentó "dos episodios de caídas transitorias en su saturación de oxígeno". A pesar de eso, "el hecho es que le está yendo muy bien", dijo a los periodistas el médico de cabecera del presidente, el Dr. Sean Conley.

Un equipo dirigido por Conley fue más transparente durante la rueda de prensa del domingo que el día anterior, cuando su aparición ante un grupo de reporteros de la Casa Blanca pareció plantear tantas preguntas como respuestas.

Conley, al que un periodista le preguntó por qué se había mostrado evasivo en la pregunta de si Trump había requerido oxígeno suplementario en la Casa Blanca el viernes, lo que hizo el presidente durante aproximadamente una hora, respondió que estaba tratando de "reflejar la actitud optimista del equipo".

El doctor Conley, un osteópata y comandante de la Marina de los EE.UU., explicó que no quería “dar ninguna información que pudiera desviar el curso de la enfermedad en otra dirección y al hacerlo resultó como que estábamos tratando de ocultar algo, que no era no es necesariamente cierto".

Ese equipo médico, durante una sesión informativa de 10 minutos el domingo frente a la escalinata del Walter Reed, explicó que el presidente ahora está tomando un esteroide, dexametasona, que generalmente no se administra en casos leves o moderados del coronavirus, junto con el medicamento remdesivir, un medicamento antiviral, por cinco días.

El Dr. Sean Dooley, coronel y neumólogo del Ejército, dijo a los periodistas que los signos vitales del presidente estaban estables el domingo por la mañana y que el paciente caminaba sin quejarse de falta de aire ni de presentar ningún otro síntoma respiratorio.

"Si sigue luciendo y sintiéndose tan bien como hoy, nuestra esperanza es que podamos planificar un alta tan pronto como mañana [lunes] a la Casa Blanca, donde podrá continuar su tratamiento", anunció el Dr. Brian Garibaldi, un especialista civil en medicina pulmonar y de cuidados intensivos en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

Quedan algunas preguntas clave, entre ellas si el presidente ha sufrido algún daño pulmonar. Los médicos en sus respuestas del domingo se negaron a ir más allá de decir que se han producido los "hallazgos esperados" con su paciente, que es un hombre con sobrepeso de 74 años.

Trump el viernes tenía fiebre alta y eso, junto con la breve necesidad de oxígeno suplementario, impulsó el traslado del presidente de la Casa Blanca al hospital, según Conley.

Trump tuiteó un video el sábado por la noche en el que dijo que estaba bien y que esperaba volver pronto, reconociendo que los próximos días serán la "prueba real".

Conley recibió la noticia el jueves por la noche de que tanto Trump como la primera dama Melania Trump dieron positivo por el coronavirus después de que se confirmara que una de las ayudantes cercanas del presidente, Hope Hicks, estaba enferma con la infección.

La decisión del presidente de dar una vuelta por los simpatizantes el domingo por la noche fue condenada por un médico que lo trata en Walter Reed como irresponsable.

El Dr. James Phillips, quien también es jefe de medicina de desastres en la Universidad George Washington en Washington, tuiteó que el vehículo especial en el que viajaba el presidente está sellado contra ataques químicos.

“El riesgo de transmisión de COVID19 en el interior es tan alto como fuera de los procedimientos médicos. La irresponsabilidad es asombrosa. Mis pensamientos están con el Servicio Secreto obligado a jugar”, dijo Phillips, refiriéndose al conductor y un agente que lo acompañaba en el asiento delantero que parecía llevar máscaras, protectores faciales y batas.

“Se tomaron las precauciones adecuadas en la ejecución de este movimiento para proteger al presidente ya todos los que lo apoyan, incluido el PPE”, dijo Deere, el portavoz de la Casa Blanca. “El movimiento fue autorizado por el equipo médico como seguro”. El domingo temprano, el asesor de seguridad nacional, Robert O’Brien, dijo que no había habido una discusión sobre la transferencia temporal del poder al vicepresidente Mike Pence.

"Tenemos un gobierno estable", dijo O'Brien en Face the Nation de CBS News, y luego agregó: "Tenemos planes para todo". La campaña de Trump el viernes suspendió todos los eventos previamente anunciados que involucraban la participación del presidente. Pence hará apariciones en la campaña esta semana y se enfrentará el miércoles por la noche a la candidata a vicepresidente de los demócratas, la senadora estadounidense Kamala Harris de California.

El domingo se cumplieron 30 días antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

El oponente de Trump, el exvicepresidente Joe Biden, dijo el viernes que estaba enviando "oraciones por la salud y seguridad de la primera dama y el presidente de los Estados Unidos". Biden agregó que la prueba positiva del presidente es un "recordatorio vigorizante para todos nosotros de que tenemos que tomarnos este virus en serio".

Trump y Biden estaban a unos 4 metros de distancia en un escenario de debate el martes por la noche en Cleveland, Ohio. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., CDC, sugieren al menos dos metros para fines de distanciamiento social.