Un mensaje de unidad es el que brindó la noche de este sábado el Presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, en su primer discurso a la nación. Biden fue presentado en el escenario por la vicepresidenta electa Kamala Harris, quien lo precedió en el estrado.

“Vamos a unirnos, hagamos que esta sombría era de demonización termine aquí y ahora”, manifestó Biden ante cientos de seguidores en Delaware.

“La democracia es tan fuerte como nuestra capacidad de luchar por ella”, añadió la vicepresidente electa Kamala Harris.

Leer más: Dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba deben de "preocuparse" con triunfo de Joe Biden, explica analista

“La gente de esta nación ha hablado y nos otorgó una victoria clara con la mayor cantidad de votos jamás alcanzada en una elección, 74 millones de votos”, afirmó Biden quien se mostró con muchas energías. En trece días el presidente electo cumplirá 78 años de edad.

“Busqué la Presidencia para restaurar el alma de América, para reconstruir la columna vertebral de esta nación y para hacer que EEUU sea respetado en todo el mundo de nuevo”, manifestó desde un escenario en Wilmington, Delaware, la ciudad donde reside.

Biden se dirigió a los seguidores del Presidente Trump: "A todos los que votaron por Trump, entiendo la decepción de esta noche. Yo he perdido un par de veces", dijo Biden, quien finalmente está llamado a ocupar la Casa Blanca tras haberlo intentado sin éxito en 1998 y en 2008. "Ahora, démonos una oportunidad. Es hora de poner a un lado la retórica dura, bajar la temperatura, mirarnos de nuevo, escucharnos otra vez".

El exvicepresidente demócrata abogó por disminuir la tensión que se palpa en el país desde hace tiempo y tratar a todo el mundo, incluidos aquellos que no piensan igual, como conciudadanos. “Me comprometo —dijo— a ser un presidente que no busque separar, sino unificar, que no vea estados rojos y estados azules, que sólo vea los Estados Unidos”.

"Debemos dejar de tratar a nuestros oponentes como enemigos. No son nuestros enemigos, son estadounidenses, son estadounidenses", exhortó.

Siga leyendo: Nicaragua: analistas no esperan cambios en la política de EE.UU. con Biden

"La democracia hay que lucharla"

Antes de la intervención de Biden, fue Kamala Harris quien tomó la palabra para llamar al pueblo estadounidense a "sanar el alma de la nación", sin importar a quién votó cada uno.

“El camino no será fácil, pero Estados Unidos está preparado, igual que Joe y yo”, aseguró Harris, quien está llamada a convertirse en la primera mujer en ostentar la vicepresidencia del país.

Harris, de raíces jamaicanas e indias, comenzó su intervención citando al recientemente fallecido congresista e ícono de los derechos civiles, John Lewis, afirmando que "la democracia no es un estado, es una acción".

“Se refería a que la democracia en EE.UU. no está garantizada —añadió—, hay que lucharla”.

La senadora por el estado de California tuvo palabras de agradecimiento hacia todos aquellos que habían hecho posible la noche de hoy: su familia, en especial su difunta madre; el equipo de campaña, los voluntarios y, ante todo, Joe Biden.

"Y qué testimonio del carácter de Joe, que tuvo la osadía de romper una de las barreras más sustanciales que existen en nuestro país al elegir a una mujer como su vicepresidenta", celebró.

Con información transmitida en vivo por nuestra cadena hermana la Voz de América