Perú comienza la semana sin presidente: ¿Qué esperar?

Los peruanos amanecieron el lunes en medio del caos, con un Congreso que no se pone de acuerdo y sin presidente tras la renuncia "irreversible" del mandatario interino, Manuel Merino, que pasó sólo seis días en el poder, mientras la nación sucumbe en medio de las protestas que han dejado dos muertos y más de 100 heridos.

Dividido como está, el Congreso de Perú buscaba el lunes un consenso para elegir a un nuevo líder interino. El domingo los parlamentarios no lograron elegir a uno de sus 130 miembros para que se convirtiera en el cuarto presidente desde 2016 y reemplazara a Merino, que sólo gobernó seis días. El reemplazo de Merino deberá completar el actual mandato gubernamental que se extenderá hasta julio del 2021.

La legisladora de izquierda Rocío Silva-Santisteban, quien fue la única aspirante a asumir la presidencia interina el domingo, sólo recibió 42 votos a favor, mientras que 52 sufragaron en contra y 25 se abstuvieron de votar.

Lea También: Trump dice que Biden "ganó" las elecciones, pero reitera que el voto fue "manipulado"

Expertos sostienen que la crisis política que comenzó el pasado lunes 9 de noviembre -cuando el Congreso acusó y destituyó al entonces presidente, Martín Vizcarra, por cargos de corrupción sin pruebas concluyentes, y que ha devenido en una grave crisis democrática y de derechos humanos-, no tiene precedentes desde el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, entre 1990-2000.

"Hemos tenido días con más de un presidente. Hemos tenido dos y hasta tres presidentes a la vez. Pero, si mi conocimiento de historia no me falla, nunca hemos pasado tanto tiempo sin un presidente", dijo en su cuenta de Twitter el lunes el analista político Alonso Gurmendi, profesor asistente de la Universidad Pacífico, de Lima, Perú.

Gurmendi cuestionó incluso que el domingo los legisladores dejaron de sesionar: "Perú no tiene presidente, no tiene primer vicepresidente, no tiene segundo vicepresidente, no tiene Presidente del Congreso, ha declarado vacante la presidencia (...) y el congreso se fue a dormir?? NO TENEMOS JEFE DE ESTADO?!?!".

Los seis días de Merino en la presidencia

Merino reemplazó a Vizcarra, -quien se inauguró en el 2018 con una agenda que buscaba poner fin a la corrupción-, pero no fue bien visto y resultó impopular desde el primer momento.

Lea Más: Presidente Interino de Perú renuncia de manera irrevocable

El ascenso de Merino llevó a que los peruanos, sobre todo jóvenes, salieran a la calle a protestar, pero fueron repelidos por la policía de forma violenta. Dos muertos y decenas de heridos fue el saldo.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos informó de hasta 112 heridos y al menos 41 desaparecidos. La Defensoría del Pueblo denunció el uso indebido por parte de la policía de gases lacrimógenos "sin justificación contra los jóvenes".

En lo político, Merino se quedó sin 13 de sus 19 ministros, que dejaron el cargo rápidamente. Tampoco tuvo el apoyo de los militares.

En este escenario de falta de legitimidad, Merino renunció la madrugada del domingo.Un equipo de investigadores de Human Rights Watch está documentando casos de abuso policial en Perú, según informó en su cuenta de Twitter el director ejecutivo de la división de América Latina de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Además instó a las personas que hayan sido víctimas o hayan sido testigos de algún caso de violación de derechos humanos por parte de las autoridades pueden escribirle a su cuenta personal en redes sociales bajo total confidencialidad".

Vizcarra sale otra vez al ruedo

Merino calificó de “ladrón” a Vizcarra, pero el domingo éste le devolvió el improperio y lo llamó “dictadorzuelo”. Al volver al ruedo político, Vizcarra instó al Tribunal Constitucional que defina si su destitución era legítima.

Lo que sí es claro, es que por los próximos 18 meses Vizcarra no podrá salir de Perú, mientras un fiscal lo investiga por supuestamente recibir más de 630.000 dólares por otorgar dos obras de construcción hace seis años, cuando era gobernador de una pequeña provincia del sur de Perú.

Se busca un presidente

Representantes de izquierda, centro, derecha y otros grupos que forman parte del Congreso peruano se reúnen el lunes para un nuevo proceso de elección del sucesor de Merino.

Le partido Bancada Morada adelantó que presentará al legislador Francisco Sagasti, un ingeniero industrial de 76 años y exfuncionario del Banco Mundial, como candidato a la presidencia interina.

Recuerde Leer: Perú en caos, mientras exigen la renuncia del presidente

"Lo principal para Perú es retomar la estabilidad y que esta pesadilla termine", informó un representante de la fuerza política después que el partido lo informó a travpes de su cuenta de Twitter.

Más allá de tener un presidente, los peruanos quieren una reforma de la Constitución que ponga fin a años de políticos corruptos.