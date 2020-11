El vicepresidente de Guatemala pide públicamente a Giammattei la renuncia de ambos

El vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, dio a conocer en su cuenta de Twitter, el viernes, que solicitó al presidente Alejandro Giammattei que ambos renuncien a sus respectivos cargos.

De acuerdo con Castillo la continuidad es “insostenible” en las condiciones actuales, ya que no se ha cumplido con los compromisos que ambos adquirieron durante la campaña que los llevó al frente del país.

"Solicité al presidente Giammattei presentar nuestra renuncia irrevocable y que una instancia de personas notables proponga al Congreso las ternas respectivas”, cita parte del texto publicado.

Anteriormente, siempre en redes sociales, ambos políticos habían dejado entrever sus diferencias y en otras ocasiones Castillo había hecho publico que no mantiene una comunicación de doble vía con Giammattei.

“Le he manifestado al presidente que las cosas no están bien, que muchos temas de gobierno y las decisiones que se han tomado yo no las comparto y no he sido consultado por la poca comunicación que tenemos con el señor presidente”, declaró el vicepresidente, ante la prensa, después de que el funcionario sostuviera una reunión con Giammattei.

El vicepresidente de Guatemala explicó que su pedido es “por el bien del país” y que la renuncia al cargo tiene que ser en conjunto, lo que descartaría cualquier sospecha de golpe de Estado.

Castillo, además manifestó su descontento por la forma en cómo se está manejando la aprobación de presupuesto 2021, el cual, según el vicepresidente, ha pedido vetar y revaluar al mandatario por presentar anomalías. Además manifestó que otro de sus pedidos es pedir las cartas de renuncia de todos los ministros y evaluar su desempeño y así separar a las “personas cuestionadas” de la administración.

Por su parte el presidente Giammattei no ha dado ninguna declaración con relación al tema y su secretario de prensa Francis Maseck dijo que la presidencia no tiene comentarios al respecto de las declaraciones dadas por Castillo.

Al final de la tarde del viernes Giammattei en cadena nacional si habló sobre la aprobación del presupuesto 2021 y explicó a la nación que no será vetado porque eso tendría serias consecuencias para el país en este momento.