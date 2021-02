Secuestran a niña mientras jugaba en el patio de su casa, Presidente de Guatemala pide pena de muerte

Conmoción en Guatemala. Una menor identificada como Sharon Figueroa Arriaza, de 8 años, fue secuestrada cuando jugaba con su bicicleta en el patio de su casa en el barrio La Ceibita, Melchor de Mencos. El presidente Alejandro Giammattei, pidió pena de muerte para los responsables.

El pasado 09 de febrero, la niña Sharon Figueroa Arriaza, desapareció cuando jugaba con su bicicleta en el patio de su casa. Inmediatamente vecinos, familia y agentes de la Policía Nacional Civil se organizaron para buscarla, logrando localizar la bicicleta en la que jugaba y algunas latas de cerveza que podrían ser de las personas que raptaron a la menor.

Un día después de la desaparición, el cadáver de la niña fue localizado a 500 metros de una escuela abandonada en el caserío Camalote, Melchor de Mencos, Petén, una zona montañosa.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), informó que la causa de muerte de Sharon Figueroa fue asfixia por estrangulación y presentaba golpes en el rostro y manos. El estudio forense también determinó que la menor no tenía signos de violencia sexual.

Pena de Muerte

La Policía realizó allanamientos en el área y capturó a Sonia Esperanza González Cho, 41, encontró en su casa media libra de marihuana y en otro inmueble halló otros indicios para nutrir la investigación.

Al respecto, el presidente Alejandro Giammattei se refirió a la muerte de Sharon Figueroa y llamó al Congreso de la República para que revalúe la aplicación de la pena de muerte en el país.

“Hay varias líneas de investigación y que no se descansará hasta hacer justicia. Es hora de que vayamos pensando, por ejemplo, en el crimen de esa niña, debería de ser condenado con la pena de muerte. Le pido al Congreso de la República que no nos tiemble la mano para enfrentar a los criminales. Si a mi me llega una pena de muerte, la vamos a evaluar y la vamos a ejecutar. Todos los crímenes contra la niñez deberían de ser pagados con la vida del criminal”, resaltó Giammattei.

El presidente Alejandro Giammattei se refirió al caso de la muerte de la niña Sharon Figueroa, de 8 años, cuyo cuerpo fue hallado en Melchor de Mencos, Petén. Pidió al Congreso que se "revalúe" la aplicación de la pena de muerte.



Video: Cortesía pic.twitter.com/O4VHbOnvIH — Prensa Libre (@prensa_libre) February 11, 2021

En Guatemala, hay un lio jurídico que impide tener certeza si castigos como la pena de muerte pueden aplicarse.

Vela de Sharon

La madre de la niña, Paola Azucena Arriaza, exigió justicia para su hija, quien era buena estudiante y soñaba con ser doctora.

“Ella me preguntó a mí qué quería yo que ella fuera de grande; yo le decía que la quería ver como una gran licenciada o doctora. Me está doliendo ver que mi hija ya no está conmigo, pero si todo esto va a servir para librar a otras niñas, que se haga justicia, pero que sea el último caso que se mire en Melchor para que no sufra nadie más”, manifestó entre lágrimas.

Arriaza trabaja en una tienda de electrodomésticos para sacar adelante a sus hijos. Sharon era la menor.

“Que se haga justicia es lo que yo necesito, que no dejen nada a medias, no solo por mi hija, sino por todas las que puedan sufrir esto”, agregó.

El crimen provocó que cientos de vecinos residentes en la zona urbana se lanzaran a las calles en una caminata en memoria de la niña Sharon Figueroa con emotivas pancartas en la que exigían justicia y castigo para los culpables de haber segado con la vida de la niña.