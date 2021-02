MARACAIBO, VENEZUELA. - La Asamblea Nacional de mayoría oficialista se alista para escoger en los próximos meses un nuevo directorio del poder electoral venezolano. Hacerlo sin el concurso de la oposición solo entrampará aún más la crisis política nacional, advierten expertos consultados por la Voz de América.

En enero, solo 14 días luego de instalar el nuevo Parlamento, el chavismo aprobó la conformación de un comité de postulaciones para iniciar el proceso de selección de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Esa instancia está integrada mayoritariamente por políticos aliados del presidente Nicolás Maduro, desconocido por decenas de países incluyendo Estados Unidos.

El chavismo ganó 253 de 277 diputaciones en las votaciones de diciembre pasado, que la oposición, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea desconocen por carecer de garantías mínimas y fundamentales.

A pesar de ese desconocimiento, el hecho político es que la selección de nuevos rectores electorales en Venezuela estará de facto en manos de los simpatizantes de Maduro.

Andrés Caleca, quien presidió el poder electoral venezolano a finales del siglo pasado, observa que ese nuevo directorio comicial tampoco contará con el respaldo de la oposición ni de buena parte de la comunidad internacional.

“Hay un punto fundamental, que es la desinstitucionalización total del país. Está AN fue electa fuera de la Constitución y la Asamblea de 2015 feneció en sus funciones. Es un país anormal, esquizofrénico”, asegura a la Voz de América.

La oposición aduce que el único poder legislativo democráticamente electo es el votado en 2015 y, por ello, instaló una “comisión designada” que extendió la vigencia de aquel parlamento.

Esa instancia concentró las competencias de la Asamblea Nacional en un grupo reducido de diputados que encabeza Juan Guaidó, a quien al menos 50 gobiernos del mundo reconocen como presidente interino de Venezuela.

“Seguiremos entrampados en una situación bipolar que no tiene solución a corto plazo, de estancamiento político y global del país, a menos que los factores políticos mayoritarios den el paso para enseriar esa situación”, dice Caleca, a propósito de los expeditos esfuerzos del oficialismo de designar un nuevo CNE.

