Tegucigalpa, 12 mar (EFE).- Las elecciones primarias que el domingo celebrarán tres partidos de Honduras han sido marcadas por denuncias de un presunto fraude e irregularidades con el censo electoral, de lo que la oposición culpa en parte al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Registro Nacional de las Personas (RNP).



El fraude, según aspirantes a cargos de elección popular de los opositores partidos Libertad y Refundación (Libre) y el Liberal, lo estaría fraguando el gobernante Partido Nacional, que lleva tres períodos consecutivos en el poder, los dos últimos con Juan Orlando Hernández como presidente del país.



En la misma oposición incluso hay quienes creen que Hernández buscará reelegirse, como lo hizo en las elecciones generales de noviembre de 2017, pese que la Constitución no lo permite bajo ninguna modalidad, pero una interpretación del poder judicial, de mayo de 2015, le dio luz verde para que buscara su objetivo.

Hernández ha reiterado que su mandato concluirá el 27 de enero de 2022 y que ese día le entregará el poder a quien gane en los comicios generales del 28 de noviembre.



Actualmente en el Parlamento hondureño tienen representación ocho partidos políticos, de los que tres acaparan 117 de los 128 diputados que conforman ese poder del Estado, encabezado por el Nacional, con 61.



La entrega de las maletas con el material electoral finalizará este sábado y desde el martes rige un silencio electoral, que no le permite a los candidatos a cargos de elección popular hacer campaña proselitista.

En los comicios del sábado, que antecederán a los generales de noviembre, participarán los partidos Nacional; Libre, primera fuerza de oposición, y Liberal, segunda.

Los tres institutos políticos elegirán a sus candidatos para la presidencia del país, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano, con sus respectivos suplentes.



Las elecciones generales de noviembre serán las undécimas desde que Honduras retornó al poder en 1980.



De las diez celebradas desde 1981, cinco las ganó el Partido Liberal y cinco el Nacional, resultado de un bipartidismo de un siglo de historia.

PROBLEMAS EN EL CONSEJO ELECTORAL Y REGISTRO DE LAS PERSONAS

Honduras llega a las elecciones primarias sin que hayan sido aprobadas una serie de reformas recomendadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), para poner fin a las múltiples denuncias de "fraude" surgidas en casi todos los procesos electorales de los últimos 40 años.



La reelección de Juan Orlando Hernández en 2017 con un presunto fraude agudizó la crisis política y social derivada del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente hondureño Manuel Zelaya, quien llegó al poder en enero de 2006 con la bandera del Partido Liberal, y desde 2011 es coordinador general de Libre, partido que surgió luego de su derrocamiento.

Entre otros problemas, hay miles de hondureños que no aparecen en los listados para que puedan ejercer el sufragio el domingo, y son muchos los jóvenes de 18 años, que van a ejercer por primera vez el derecho al voto, que no tienen su carné de identidad, de lo que el CNE culpa al RNP.

En las últimas dos semanas incluso ha habido dudas sobre si habrá elecciones o no, a lo que la titular del CNE, Ana Paola Hall, reiteró el jueves que sí e hizo un nuevo llamamiento a la población a que salga masivamente a votar.



El nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI), para lo que el RNP ha contado con apoyo de la comunidad internacional y en cuya emisión se comenzó a trabajar en 2020, no ha sido posible entregarlo a todos los ciudadanos antes de los comicios del domingo, por problemas que los hondureños no terminan de entender.

El RNP le pidió a la población mayor de 18 años que, ante los problemas que están teniendo con la entrega, reclamen el DNI hasta después de los comicios porque se está dando prioridad a los jóvenes que van a votar por primera vez.



Para resolver el problema de muchos hondureños que no aparecen en los listados del centro de votación en el que deben ejercer el sufragio, a última hora se imprimieron unos cuadernillos que comenzaron a ser enviados a todos los centros de votación después de que ya habían salido los primeros camiones con el material electoral.

PRIMERAS ELECCIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19

En medio de la confusión creada por los entes involucrados en el proceso electoral, el RNP y el CNE le recordaron esta semana a la población que los que todavía no tienen el DNI, pueden votar con el viejo carné de identidad, porque sigue vigente.



Esta semana, muchos hondureños, en su mayoría jóvenes, han esperado varias horas en los centros de reclamo del DNI, lo que muchos no consiguieron el día que lo intentaron.





Analistas acusan a la clase política de ser la culpable de los problemas que ahora enfrente el proceso electoral primario, por no haber hecho las reformas recomendadas hace cuatro años, en un país que, por los comicios amañados del pasado, se ha ganado el mote de "elecciones estilo Honduras".

La presidenta del CNE ha dicho a la prensa que, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de la distribución y custodia del material electoral, el proceso "avanza sin retrasos, sin demora" y que "habrá elecciones".



Los comicios, además, serán los primeros que se celebrarán en Honduras en plena pandemia de covid-19, que desde hace un año afecta al país centroamericano de 9,5 millones de habitantes, que en 2021 ha tenido una alta incidencia de contagios y muertos por la enfermedad.



Está previsto que en todos los puestos de votación habrá medidas de bioseguridad para evitar que haya contagios con covid-19, cuya pandemia ha dejado hasta ahora 176.427 muertos y 4.311 muertos.

