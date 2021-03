Presidente de México siente "vergüenza" por policía que mató a salvadoreña

11:54 a.m.

El mandatario mexicano prometió que "se va a castigar a los responsables"

Ciudad de México, 29 mar (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó este lunes "vergüenza" por los policías que mataron este fin de semana a la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar en Tulum, enclave turístico del sureste del país.



"Fue sometida por la policía, por cuatro elementos de la policía de Tulum, y de Quintana Roo, fue brutalmente tratada y asesinada, es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza", manifestó el mandatario en Palacio Nacional.



La muerte de Victoria, que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo investiga como homicidio agravado, causa indignación tras difundirse este domingo el video, grabado el sábado, en el que uno de cuatro agentes de Tulum coloca su rodilla en el cuello de la víctima, que solo alcanza a gemir.



El hecho ha despertado condenas del asociaciones feministas, defensores de migrantes y del Gobierno de El Salvador, que este lunes reclamó a México justicia.



"Solo pedimos justicia. Que a los que hicieron esto les caiga todo el peso de la ley", declaró el presidente salvadoreño Nayib Bukele.



El mandatario mexicano prometió que "se va a castigar a los responsables", quienes aún no aclaran el motivo del sometimiento de la mujer de 36 años y madre de dos hijas.



"Ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad, una característica de nuestro Gobierno, a diferencia de otros, es que antes había autoritarismo, se cometían estos hechos con frecuencia y además había impunidad, ahora no", sostuvo López Obrador.

Activistas han comparado lo sucedido con el asesinato del afroestadounidense George Floyd, quien murió asfixiado por la policía de Mineápolis, Minesota, en mayo de 2020, lo que desató las históricas protestas por la justicia racial en Estados Unidos.



El caso toca dos crisis actuales de México, la de la violencia machista reflejada en el asesinato de más de 10 mujeres al día, según ONU Mujeres, y la migratoria, como muestra la detención de 34.993 migrantes irregulares hasta el 25 de marzo, con un aumento anual de 28 %.



El crimen ha coincidido con la inauguración virtual en México del Foro Generación Igualdad de la ONU, en el que participan López Obrador y la directora ejecutiva de ONU Mujeres Phumzile Mlambo-Ngcuka.

También han estado de forma virtual el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres.



Sobre el asesinato de la salvadoreña y la desigualdad de las mujeres en general, López Obrador culpó en su discurso a la herencia del "periodo neoliberal".



"En nuestro país, desgraciadamente, millones de mexicanos, hombres y mujeres, padecen de desigualdad y la causa principal de la desigualdad de nuestro país es la corrupción", argumentó.

