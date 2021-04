López Obrador denuncia un "atentado a la democracia" del Instituto Electoral

8:58 a.m.

"¿Vamos a golpear así a la democracia? No es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia", aseguró el mandatario

Ciudad de México, 14 abr (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció este miércoles que el Instituto Nacional Electoral (INE) cometió un "atentado a la democracia" al suprimir la candidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación.



"¿Vamos a golpear así a la democracia? No es exagerado lo que dije, es un atentado a la democracia", aseguró el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

La autoridad electoral ratificó el martes la suspensión de los candidatos del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda) en las elecciones de Guerrero y de Michoacán, Salgado Macedonio y Raúl Morón, por no haber presentado sus informes de gastos de precampaña.



La sanción no está relacionada con las acusaciones de abuso que pesan sobre Salgado Macedonio, exalcalde de Acapulco y amigo de López Obrador, quien habría violado a una menor en 1998 y abusado de una periodista en 2016, entre las cinco acusaciones que pesan en su contra.



"Creo que se debe de respetar la resolución del tribunal en el sentido de que puede haber una sanción pero no quitarles el derecho a participar", opinó López Obrador, en referencia al fallo del Tribunal Electoral que la semana pasada ordenó al INE revisar la sanción a los candidatos.



Aunque el presidente tiene prohibido hablar sobre elecciones en sus conferencias de prensa matutinas durante la campaña electoral, esgrimió: "se trata de democracia y de esto voy a opinar siempre".



"El pueblo es soberano. ¿Por qué impedir que sea el que decida? ¿Por qué no se deja al pueblo de Guerrero y de Michoacán que decida? ¿Si son malos ciudadanos, no puede el pueblo calificarlos?", cuestionó el mandatario.

Además, rechazó las acusaciones de abuso contra Salgado Macedonio: "Puede que no nos guste una persona, pero no pueden fabricarse delitos, no puede haber venganza", expresó.



Tras la ratificación de la sanción, el líder de Morena, Mario Delgado, anunció que el partido volverá a recurrirla ante el Tribunal Electoral, y reiteró su intención de suprimir el INE.



Previamente, el mismo Salgado Macedonio amenazó con ir a "buscar" a los consejeros del INE a sus casas y dar a conocer públicamente sus domicilios.



López Obrador, quien en la víspera pidió enfrentarse al INE de forma "pacífica", dijo este miércoles que no está de acuerdo en suprimir el Instituto electoral pero sí en reformarlo.



El próximo 6 de junio, 94 millones de mexicanos pueden acudir a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.

