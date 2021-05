Harris: EE.UU. debe responder ante las destituciones de jueces en El Salvador

10:29 a.m.

Harris consideró que un poder judicial independiente "es crucial" para una democracia sana y una economía fuerte. "Debemos responder", zanjó.

Washington, 4 may (EFE).- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, consideró este martes que su Gobierno debe responder a las destituciones de jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general de El Salvador.



La vicepresidenta hizo estas declaraciones durante su intervención en la 51ª conferencia anual de Americas Society/Council of the Americas, donde tienen previsto hablar a lo largo de esta jornada varios miembros del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden.

Justo este fin de semana supimos que el Parlamento salvadoreño actuó para socavar la corte de mayor instancia de la nación", recordó la responsable estadounidense.



Harris consideró que un poder judicial independiente "es crucial" para una democracia sana y una economía fuerte. "Debemos responder", zanjó.



La comunidad internacional ha mostrado su preocupación por la situación del Estado de derecho en El Salvador tras la destitución de los magistrados constitucionales de la CSJ y del fiscal general.



El Salvador se ha adentrado en una crisis política desde que el sábado el oficialismo tomara las riendas del Parlamento para el periodo 2021-2024 y, como primera acción, votara la destitución de los magistrados con los que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tuvo enfrentamientos durante el último año.



Tras conocerse la destitución, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo declarando inconstitucional la votación en su contra, acción que diversos abogados consideran que anula la votación.

Este lunes, la ONU y la Unión Europea (UE) expresaron su inquietud por lo que acontece en El Salvador, sumándose a la preocupación manifestada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos.



Harris es la funcionaria de mayor rango que se ha pronunciado sobre este asunto desde el Gobierno de EE.UU., cuyos lazos con el Ejecutivo de Bukele no pasan por su mejor momento.

